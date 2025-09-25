為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非交給花蓮縣府「任意運用」 賑災基金會：善款由基金會統籌規劃執行

    2025/09/25 18:51 記者林志怡／台北報導
    賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（賑災基金會提供）

    賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（賑災基金會提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，賑災基金會昨啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，外界質疑，善款將一次交給花蓮縣政府「妥為運用」，恐白費民眾心意。賑災基金會表示，善款原則上將由基金會統籌規劃與執行，確保各界愛心捐款能以公開透明方式，切實用於災區重建及受災民眾最急迫的需求。

    賑災基金會表示，本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」活動募得款項，將依照勸募申請的標的，全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，以使每一位災民儘速重拾正常生活。

    此外，賑災基金會指出，這次善款運用方式，除就現有本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，基金會即行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，以簡化及加速救災效率。

    賑災基金會提到，基金會也會再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用之賑助工作。

    另賑災基金會強調，善款絕對不是直接交給地方政府，也不會直接交付任何單位「任意運用」，而是由基金會依「事實與需求」核實辦理，地方政府僅是協助統計與調查災情，再由基金會依據結果，依法辦理各項法定與專案賑助，若善款是委由地方政府發放，本會還是會依據受災事實，要求地方政府檢具核銷，每筆支出也都會公開揭露，捐款人與受款人資訊均依《公益勸募條例》辦理，落實社會責信。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播