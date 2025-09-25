非交給花蓮縣府「任意運用」 賑災基金會：善款由基金會統籌規劃執行

賑災基金會啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。（賑災基金會提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重災情，賑災基金會昨啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，外界質疑，善款將一次交給花蓮縣政府「妥為運用」，恐白費民眾心意。賑災基金會表示，善款原則上將由基金會統籌規劃與執行，確保各界愛心捐款能以公開透明方式，切實用於災區重建及受災民眾最急迫的需求。

賑災基金會表示，本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」活動募得款項，將依照勸募申請的標的，全數用於花蓮馬太鞍溪堰塞湖災區災民之災害救助、緊急醫療、復原重建，以使每一位災民儘速重拾正常生活。

此外，賑災基金會指出，這次善款運用方式，除就現有本會「重大天然災害災民賑助核給要點」辦理相關「法定賑助」，包括死亡、失蹤、重傷賑助、安遷賑助、租屋賑助、住戶淹水救助（含土石流）等，由地方政府先行預估受災人數，基金會即行撥款，再由地方政府檢具受領清冊到會核銷，以簡化及加速救災效率。

賑災基金會提到，基金會也會再根據勸募成果，依照災民受創的生活需求，與相關中央各部會及地方政府合作，規劃分配善款給予「專案賑助」之協助，這可能包括房屋修繕、生活支持等專款專用之賑助工作。

另賑災基金會強調，善款絕對不是直接交給地方政府，也不會直接交付任何單位「任意運用」，而是由基金會依「事實與需求」核實辦理，地方政府僅是協助統計與調查災情，再由基金會依據結果，依法辦理各項法定與專案賑助，若善款是委由地方政府發放，本會還是會依據受災事實，要求地方政府檢具核銷，每筆支出也都會公開揭露，捐款人與受款人資訊均依《公益勸募條例》辦理，落實社會責信。

