觀光客只待台北？紐西蘭遊客指台灣1景點「人間秘境」

來自紐西蘭的遊客疑惑發問，為什麼大家幾乎都只待在台北？（法新社）

台灣親切的民眾與美麗風景，為曾造訪的觀光客留下美好印象。一名來自紐西蘭的遊客近日於網路疑惑發問，為什麼大家幾乎都只待在台北？他指出，一旦往北部或東部海岸走，就彷彿置身另一個國家，根本就是「人間秘境」（hidden paradise）。

這名網友日前在Reddit論壇發文「為什麼沒什麼人去台灣的海邊？」他分享，自己兩個月前曾來過台灣，但至今仍疑惑，大家似乎都只待在台北市區（雖然這裡也很棒），為什麼台灣的海灘這麼少被遊客提及？

他表示，一旦往北部或東部海岸走，整個感覺就像置身另外一個國家，那邊有清澈見底的海水、柔軟的沙灘，且幾乎沒有什麼人潮，根本就像是人間秘境。令他驚訝的是，台灣好像沒有很盛行游泳或是去海邊的文化，即便在大熱天，也很難看到有人在水中，反觀他的家鄉紐西蘭，只要天氣一好，海灘絕對人山人海。

他表示，知道台灣以美食、夜市和山上美景聞名，「但我真的覺得台灣的海岸線太被低估了」，他也希望網友分享台北以外最喜歡的地方，尤其是更值得被關注的海灘景點。

文章下方，網友紛紛留言表示：「除了上面提到的這些，你還會驚訝地發現，有這麼多台灣人不會游泳」、「大多數台灣人不喜歡皮膚黝黑」、「又熱又潮濕，沒人想離開冷氣房」、「家長們也不願意讓孩子玩水，因為他們也怕水，或只是被每年溺水身亡的新聞嚇壞了」、「東海岸從南澳到台東一帶，海流非常危險，海灘多石，靠近海岸的地方水很深」、「我一直覺得台灣整體不太擅長旅遊，尤其是在宣傳方面。我的意思是，看看日本」。

還有台灣網友提到：「現在是鬼月。鬼月期間不能游泳，鬼魂會把你拉下去。」引起外國人好奇，紛紛詢問「鬼月？」「能說清楚一點嗎？」有熱心網友則解釋：「這是亞洲文化中的一種迷信，農曆七月意味著避免做出重大決定和冒險行為。」

圖為磯崎海濱遊憩區。（東管處提供）

