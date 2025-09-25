農業部公告：花蓮光復鄉納全品項天災救助、堰塞湖下游區域免現勘

光復鄉災情慘重，農業部公告光復鄉所有農產品項天災救助。（記者羅沛德攝）

樺加莎颱風豪雨導致馬太鞍堰塞湖23日溢流，導致花蓮光復鄉慘重災情，農業部今（25日）公布光復鄉農業全品項都納天災救助，受堰塞湖溢流影響下游田區地段則免現勘，因當地公所也受災，因此受理期間延長到20個工作日，有必要可再申請延長。

農業部農糧署、漁業署彙整各縣市查報資料，截至今下午5時，全台農損金額為2億5730萬元，花蓮損失最劇，就達2億5700萬元；整體農產損失約1359萬元，民間設施含農田流失埋沒等損失金額約2億4371萬元。

為協助農民度過難關，農業部於24日經專家會議討論後，今公告農業天災救助因應措施，主動納花蓮光復農產品全品項天災救助，馬太鞍溪堰塞湖溢流影響下游田區，則全品項免現勘，又考量因土壤流失無法判釋作物品項及面積，將參考去年種植相關資料作為種植事實佐證，以從寬認定加速救助。

農業部也派員勘查花蓮其他地區後發現大豆普遍受損，因此花蓮全縣大豆也都納天災救助。

農業部表示，因當地的基層公所也受災，因此受理時間延長到20個工作日，若後續有需求可再申請延長，以利公所基層人員有充裕時間辦理。

