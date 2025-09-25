花蓮賑災捐款防詐騙 行政院提醒認明官方管道

衛福部今天啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，行政院提醒，民眾捐款應認明官方管道。（行政院提供）

衛福部今天啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，行政院提醒，詐騙集團常利用假冒政府或慈善單位名義，透過不明連結的簡訊、虛假募款網站或製作影音短片等方式詐騙，民眾捐款應認明官方管道。

衛福部啟動公益募款「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，今天起提供匯款、LINE Pay、超商、外匯等捐款管道，勸募金額為5億元，期間1個月。民眾若想透過匯款捐款，賑災專戶捐款戶名為財團法人賑災基金會。銀行名稱為土地銀行長春分行（005）。銀行帳號為102-005-201-966。

請繼續往下閱讀...

行政院表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，全國上下齊心投入賑災，民間互助力量令人感動與感謝，但也要提醒民眾，依據過往經驗顯示，詐騙集團常利用國人愛心，散布虛假募款資訊，請務必提高警覺，謹慎查證，捐款應認明官方管道，確保每一分愛心都能送到真正需要的人手中。

行政院也說，如收到可疑簡訊或看到可疑募款帳號，請立即撥打165反詐騙專線求證，或上數發部「網路詐騙通報查詢網」進行查詢與檢舉，共同遏止不法行為。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法