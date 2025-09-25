為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    竹縣消防特搜隊員馳援花蓮 協助4人脫困疏散

    2025/09/25 18:45 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣政府消防局特搜隊今天在花蓮成功協助4名鄉親脫困疏散。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局特搜隊今天在花蓮成功協助4名鄉親脫困疏散。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣政府消防局特種搜救隊共出動9名隊員與3輛救災車輛，並攜帶發電機、照明設備、繩索組以及3台空拍機等專業救援器材，今凌晨抵達花蓮協助搜尋仍下落不明的民眾，並把200箱礦泉水一併送抵花蓮縣消防局，做為第一時間後勤補給、支援災區緊急需求。一天下來，成功在佛祖街一帶疏散和幫助脫困共4人。

    竹縣府消防局表示，特搜隊伍今天清晨6點隨花蓮縣消防局進入災區，9點參加前進指揮所會議後，9人分別協助花蓮縣消防局進行指揮站管制協調和聯繫，或執行空拍機監測地圖建置。其中5人配合執行分區搜救任務，並接受指派前往佛祖街336巷東面，搜救1名失聯女子，現場不僅有溢流、且水流很大，人車無法通過，必須仰賴挖土機開道和越野車隊支援，期間再調度派遣無人機到場勘查，以尋找失聯者行蹤。

    竹縣府消防局說，由於災區淤泥堆積，加上堰塞湖仍有持續溢流風險，救援環境極為惡劣，行進困難且存在二次災害危險。搜救人員只能使用空拍機和手持通訊裝備，隨時跟指揮所保持聯繫，以確保隊員安全與救援效率。

    新竹縣特搜隊員持續推進，今天下午過後在林田幹道，借助足以抵擋強大水流的300P大型怪手，終於抵達佛祖街尚未勘查的區域進行搜索確認，並跟巷口另一組人員保持無線電安全聯絡，最後在林田幹道協助勸離疏散2名居民，並協同玉里消防分隊救出保安寺後方受困民宅內的2人。

    新竹縣特搜隊員表示，沒有這台大型怪手阻抗溢流水，就連他們也會陷入危險。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣特搜隊員表示，沒有這台大型怪手阻抗溢流水，就連他們也會陷入危險。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣特搜隊員們今天凌晨帶著物資抵達花蓮縣消防局。（竹縣府消防局提供）

    新竹縣特搜隊員們今天凌晨帶著物資抵達花蓮縣消防局。（竹縣府消防局提供）

    新竹特搜隊員有2人配合執行操縱無人機進入危險處，搜尋下落不明的失聯者。（竹縣府消防局提供）

    新竹特搜隊員有2人配合執行操縱無人機進入危險處，搜尋下落不明的失聯者。（竹縣府消防局提供）

