花蓮學校受災損逾6千萬 教長今赴花東勘災慰問師生

強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，目前已知帶走15條人命、31人失聯。據教育部今日最新統計，全國共計35所學校受災，初估災損金額6414萬元，其中花蓮受災估6053萬元，教育部長鄭英耀今（25）日赴花東災區，除已先撥1850萬元幫助光復商工等儘快修復校園，並關懷和慰問師生，且協助讓學生學習不中斷。

教育部校安中心統計至今日上午8時，樺加沙颱風共造成35校受災，花蓮縣7校受災，估受災金額共計6053萬元最多，其中花蓮縣光復國中估受災6000萬元，學校淹水情形嚴重，廚具設備、各項配管線、施設施備、校車、足球場、田徑場皆嚴重損害；花蓮縣立卓楓國小也估受災31萬元，電源系統線路遭雷擊、鐵捲門損壞。

此外，台東縣有15校受災，受災金額估239萬多元，台東縣立寶桑國中估受損150萬元，活動中心屋頂浪板掀開、活動中心室內嚴重淹水、地板壓力克力漆多處隆起、多塊輕鋼架板掉落破損；另新北市3校、新竹縣3校、屏東縣3校受災，屏東縣估受災47萬多元。

為了讓孩子們盡快回到安全的學習環境，教育部已先補助1850萬元，幫助光復商工、光復國中及花蓮縣、台東縣各中小學修復校園，並準備「學習不中斷」方案，確保災後學生能夠繼續安心學習，教育部表示，將全力陪伴，一起加速校園重建，讓孩子們回到安全的教室裡繼續學習。

