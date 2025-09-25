美感不如日韓？ 他怒批台灣廟宇「5大醜點」 論述反遭全網炎上

近期有一名網友針對台灣漢族傳統廟宇進行挑剔，認為這些廟宇外型十分醜陋，完全不如鄰近日本、韓國或西方有設計美感。示意圖，圖為台南祀典大天后宮，與新聞無關。（資料照）

台灣現代街景雖然雜亂不堪，但過去因曾經歷過各國殖民，各地留下不少歷史悠久、來自不同文化與宗教信仰的古蹟建築，並成熱門觀光景點。近期有一名網友針對台灣漢族傳統廟宇進行挑剔，認為這些廟宇外型十分醜陋，完全不如鄰近日本、韓國或西方有設計美感，文章一出，其論述反而引發全網炎上，批判他「崇洋媚外」。

該名網友在Dcard以「台灣廟宇是不是可以進化一下」為標題發文，宣稱自己觀察日本神社承襲古中國唐代氣度、韓國廟宇吸收宋代典雅風格，以及西方具有神聖感兼強烈對稱的教堂後，再回過頭看台灣傳統廟宇，外型方面令他嘆氣連連，並列出自己認為台灣廟宇在建築設計方面，存在著非常明顯的「5大問題」：

請繼續往下閱讀...

一、飛簷造型太過尖銳

原PO指出，台灣廟宇屋簷常常上翹，線條過於尖銳，尖銳的屋頂感覺太過眼盲。不僅如此，他表示廟宇屋簷幾乎都會擺上密集的龍雕，雖然他認為龍這個生物是否很酷，屬於見仁見智的範疇，但是他覺得，廟宇屋簷上的這些龍雕，並未傳達出威嚴氣勢，反倒像「有一堆蟲、蜈蚣爬滿屋頂」，令人視覺不適。

二、雕刻過於複雜又雜亂

原PO表示，無論是柱子、牆面或天花板，幾乎每一處都充滿各種細緻的雕刻，雖然近看覺得很不錯，然而一旦從遠看，整體視覺就會變得相當凌亂，無法呈現神聖莊嚴又簡潔俐落的氛圍。

三、配色太過繁雜且突兀

原PO指出，台灣廟宇大多偏好使用紅、黃、綠、藍等強烈色彩，在美麗的大自然中出現一棟外型五顏六色且配色起來亂七八糟的建築，與自然景觀明顯格格不入，顯得十分突兀；大紅大囍的模樣，也直接傷害了美感。

四、建材單一且缺乏自然感

原PO認為，台灣廟宇建築材料經常使用大量石材，使得建築整體氛圍偏冷，難以與周遭自然景觀融合。

五、內部紅光讓人感覺陰森

原PO覺得，神與佛應是光明、開放且莊嚴，但台灣廟宇內部總是微微紅光，給人恐怖陰森的感覺。

綜合上述論點，原PO進行總結，直言相較於日韓宗教場所的建築外型，能讓人一看就看出背後「有讀書人對美學的思考」，反觀台灣廟宇雖然試圖繼承古中國的清代風格，然而卻太過想要展現霸氣、喜氣等元素，反而顯得建築外型出現「亂、花、雜」，呼籲台灣廟宇應重新思考美學設計，且最好將現存宮廟直接打掉重做。

該文一出，原PO論點反而獲得網友們一面倒吐槽，「標準的崇洋媚外，有涵養的人都知道台灣廟宇是高含量的藝術工藝」、「台灣的廟宇也分很多種，你還是多唸書吧！更何況，龍被安排在屋脊屋角是有歷史及文化意義的」、「你只是喜歡國外的而已，台灣傳統廟宇是許多傳統工藝的展現集大成之作，就如同國外的巴洛克建築似的，這樣的精美工藝要放到國外你或許才會欣賞，就如同你放的圖片一樣帶有偏見」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法