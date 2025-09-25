為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最新空拍圖曝光!馬太鞍堰塞湖「大縮水」 水位降113公尺 僅滿水位12％

    2025/09/25 18:08 記者楊媛婷／台北報導
    黃線為原來堰塞湖面積範圍（約137公頃），紅線則是溢流後的湖面積。（林保署提供）

    黃線為原來堰塞湖面積範圍（約137公頃），紅線則是溢流後的湖面積。（林保署提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖23日下午2時50分溢流，農業部林保署出動航遙測分署航遙測飛機，今（25日）上午空拍堰塞湖上游，空拍照片已解析出爐，根據空拍照顯示，溢流後堰塞湖水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸，蓄水量體是滿水位時的12%。

    樺加沙外圍環流帶來豪雨，導致馬太鞍堰塞湖水位高漲後溢流，原本林保署布建在壩頂監測的水位計也被沖毀，水位計因溢流損壞，航遙測分署今上午再度出動航遙測飛機B-36001號，拍攝堰塞湖上中下游整體狀況，該飛機搭載的相機鏡頭解析度可達地面15公分X15公分，共拍攝145張照片，照片經解析後已出爐。

    林保署花蓮分署表示，透過照片可看到，目前堰塞湖的水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸，溢流後蓄水量體是滿水位時的12%，圖片中黃線為原來堰塞湖面積範圍（約137公頃），紅線則是溢流後的湖面積。

    林保署花蓮分署表示，正評估儘速重新安裝水位計來監控水位變化情況。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播