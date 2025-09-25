最新空拍圖曝光!馬太鞍堰塞湖「大縮水」 水位降113公尺 僅滿水位12％

黃線為原來堰塞湖面積範圍（約137公頃），紅線則是溢流後的湖面積。（林保署提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖23日下午2時50分溢流，農業部林保署出動航遙測分署航遙測飛機，今（25日）上午空拍堰塞湖上游，空拍照片已解析出爐，根據空拍照顯示，溢流後堰塞湖水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸，蓄水量體是滿水位時的12%。

樺加沙外圍環流帶來豪雨，導致馬太鞍堰塞湖水位高漲後溢流，原本林保署布建在壩頂監測的水位計也被沖毀，水位計因溢流損壞，航遙測分署今上午再度出動航遙測飛機B-36001號，拍攝堰塞湖上中下游整體狀況，該飛機搭載的相機鏡頭解析度可達地面15公分X15公分，共拍攝145張照片，照片經解析後已出爐。

林保署花蓮分署表示，透過照片可看到，目前堰塞湖的水位降低113公尺，湖面面積16公頃，蓄水量1100萬噸，溢流後蓄水量體是滿水位時的12%，圖片中黃線為原來堰塞湖面積範圍（約137公頃），紅線則是溢流後的湖面積。

林保署花蓮分署表示，正評估儘速重新安裝水位計來監控水位變化情況。

