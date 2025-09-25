花蓮公務員發文怒斥民進黨甩鍋？網抓包「颱風名字」都寫錯

網路今日出現一篇署名「花蓮警消」投稿，痛批民進黨在甩鍋，不過被抓包，該投稿文中連颱風名稱都寫錯成「風神颱風」。（取自粉專「Mr.柯學先生」）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，也引發責任歸屬爭議。網路今日出現一篇署名「花蓮警消」投稿，痛批民進黨在甩鍋，不過被抓包，該投稿文中連颱風名稱都寫錯成「風神颱風」，不少網友質疑公關公司「洗地文」出包，或是AI寫出的杜撰文。

粉專「Mr.柯學先生」今日在臉書發文分享一篇Threads上文章，發文網友表示是「花蓮警消投稿」，內文提到，這次「風神」颱風真的把他們搞到發瘋，看到行政院跟民進黨立委在那邊甩鍋，整個火都上來了，不吐不快！

文章並痛批，在花蓮待了23年，每次颱風都是強制撤離，縣長、警察局長親自帶隊，這次之所以災情嚴重，都是內政部發明「垂直避難」這種新招，文章還說，「我們從頭到尾都照中央指示做，你要我們撤多少就撤多少，600改8000我們也認了。結果現在變成都我們花蓮的錯？內政部那些專家團隊跟我們說疏散幾千人很難啦，垂直避難就好。好啊，千錯萬錯都地方警消的錯啦！」

「Mr.柯學先生」對此忍不住表示：「這是哪家公關公司？要造謠可以專業一點嗎？連颱風名稱都寫錯。」貼文下方，網友也紛紛留言：「應該是錢給太少或是尾款沒結清，這什麼爛網軍？」、「只會用網軍來洗，重點也洗專業一點，哪個颱風都搞不清楚」、「造謠還不知道颱風名字」、「冒充在地人跟公務員」。

