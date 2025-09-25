為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮公務員發文怒斥民進黨甩鍋？網抓包「颱風名字」都寫錯

    2025/09/25 18:16 即時新聞／綜合報導
    網路今日出現一篇署名「花蓮警消」投稿，痛批民進黨在甩鍋，不過被抓包，該投稿文中連颱風名稱都寫錯成「風神颱風」。（取自粉專「Mr.柯學先生」）

    網路今日出現一篇署名「花蓮警消」投稿，痛批民進黨在甩鍋，不過被抓包，該投稿文中連颱風名稱都寫錯成「風神颱風」。（取自粉專「Mr.柯學先生」）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，也引發責任歸屬爭議。網路今日出現一篇署名「花蓮警消」投稿，痛批民進黨在甩鍋，不過被抓包，該投稿文中連颱風名稱都寫錯成「風神颱風」，不少網友質疑公關公司「洗地文」出包，或是AI寫出的杜撰文。

    粉專「Mr.柯學先生」今日在臉書發文分享一篇Threads上文章，發文網友表示是「花蓮警消投稿」，內文提到，這次「風神」颱風真的把他們搞到發瘋，看到行政院跟民進黨立委在那邊甩鍋，整個火都上來了，不吐不快！

    文章並痛批，在花蓮待了23年，每次颱風都是強制撤離，縣長、警察局長親自帶隊，這次之所以災情嚴重，都是內政部發明「垂直避難」這種新招，文章還說，「我們從頭到尾都照中央指示做，你要我們撤多少就撤多少，600改8000我們也認了。結果現在變成都我們花蓮的錯？內政部那些專家團隊跟我們說疏散幾千人很難啦，垂直避難就好。好啊，千錯萬錯都地方警消的錯啦！」

    「Mr.柯學先生」對此忍不住表示：「這是哪家公關公司？要造謠可以專業一點嗎？連颱風名稱都寫錯。」貼文下方，網友也紛紛留言：「應該是錢給太少或是尾款沒結清，這什麼爛網軍？」、「只會用網軍來洗，重點也洗專業一點，哪個颱風都搞不清楚」、「造謠還不知道颱風名字」、「冒充在地人跟公務員」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播