    首頁 > 生活

    台中特搜隊前進花蓮 光復鄉佛祖街草叢尋獲1罹難者遺體

    2025/09/25 18:00 記者許國楨／台中報導
    台中特搜今天在光復鄉佛祖街附近執行搜救任務時，於草叢間發現一名罹難者遺體。（台中市消防局提供）

    台中特搜今天在光復鄉佛祖街附近執行搜救任務時，於草叢間發現一名罹難者遺體。（台中市消防局提供）

    台中市特種搜救隊今（25日）下午約3點左右，在花蓮縣光復鄉佛祖街附近的林田幹線執行搜救任務，於草叢間發現一名罹難者遺體，死者為一名年約60歲的男性，隊員立即通報警方後續相驗。

    據了解，搜救隊伍在進入現場途中，曾途經一座土地公廟，全體成員特地停下腳步，雙手合十，簡短入廟祈求任務平安順利，不久便在搜尋沿途的草叢時，發現了這具遺體，隊員們心中不禁湧起一股難以言喻的感觸，認為或許冥冥之中真有神明庇佑，指引他們找到罹難者，讓遺體得以返家。

    隊員們隨即與屏東縣特種搜救隊緊密合作，歷經一番努力，終於順利完成遺體脫困作業，讓逝者重見天日，並將罹難者小心覆蓋。

    台中市消防局指出，搜救工作雖以科學與專業為基礎，但此次搜救的小插曲，讓參與人員深刻感受到或許冥冥之中有神明指引庇佑，特搜隊員更將懷抱敬畏與謙卑的心，期盼每一次任務都能盡全力，為受災者與家屬帶來一絲安慰。

