北市公館圓環工程進度8成 9/28跨夜圓環銑鋪將暫封道

公館圓環正交路型預計下週一（29日）清晨6點啟用，台北市工務局長黃一平今表示，在跨單位合作及作業重疊並行、天天跟營造廠商沙盤推演下，加上未受天候影響，工程進度順利已達8成，從24日起至29日清晨6點前，進行道路銑鋪作業，採夜間施作，28日跨夜至29日的圓環銑鋪為關鍵，屆時將暫時封閉福和橋下基隆路的匝道，僅封汽車道，不影響機車道。

新工處工務科長高銘伸說明，目前已完成車行地下道、引道、圓環下方天井段混凝土填平作業，護欄、地上物也已拆除，並且架設公車專用道路燈及管線，之後接續進行路面銑鋪，約需5天時間，並分成5個部分，現已完成羅斯福路四段公館至景美端路段，今晚11點至明天（26日）清晨6點為第二部分，預計鋪設對向景美至公館端。

第三部分（26日至27日）基隆路靠福和橋、靠101端兩側車道銑鋪；第四部份（27日至28日）羅斯福路113巷、119巷與基隆路靠福和橋端內側車道；第五部分（28日至29日）針對圓環段開始銑鋪，可於啟用前完成並繪設永久路型標線。施工期間封閉部分道路，設置指引牌面之外，也有義交維持現場交通。

新工處長林昆虎提到，為了降低施工過程對周邊交通的影響，一直在調整施工方法，協調預鑄廠假日也供料，研擬使用預鑄塊先把中間圓環下方區域填滿，及早交給自來水處改管同步封填，另感謝居民忍耐敲除護欄等設施所產生的噪音，提醒駕駛人在交通行為更迭過程中可能會不熟悉，務必遵守義交指揮、減速慢行。

新工處、交工處補充，七岔路口改成正交路口後，四個街角新增的人行面積，初期先以軟桿隔離，接續會再劃設標線行人行道，福和橋下橋端庇護島等其他零星收尾工程，預計10月上旬完成。

