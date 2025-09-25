為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南推AI共創課程 學生從故宮文物發想展現前瞻成果

    2025/09/25 17:46 記者蔡文居／台南報導
    南市教育局和順科技中心近年與國立故宮博物院合作推動「AI共創」課程。（記者蔡文居攝）

    台南市教育局推動全市8所科技中心成為AI與數位學習的重要基地，其中，和順科技中心近年與國立故宮博物院合作推動「AI共創」課程，帶領學員從青銅器、青花瓷等典藏文物汲取靈感，透過生成式AI轉化為專屬設計，完成獨一無二的皮件吊飾，展現文化與科技融合的成果。

    南市教育局表示，南市114學年度以「AI共創」為核心，整合8所科技中心，推出生成式AI創作、AI簡報設計、機器人控制、媒體識讀與資安等主題課程，並結合課程研發、師資培訓與學生實作，讓科技學習更貼近生活情境，課程不僅提升學生的美感體驗與數位素養，也體現台南推動智慧科技的多元價值及科技教育的前瞻成果。

    教育局長鄭新輝表示，南市推動AI主題課程呼應社會對數位素養與創新應用的需求。未來將持續強化課程研發與師資培訓，讓科技教育從課堂延伸至生活，厚植學生的智慧科技力。

    教育局說，本學年度各科技中心將推出多項AI課程，包括「AI工具解放教學創造力」、「與AI共創—神獸村的小皮匠」、「芒果磚機器人：PID循跡控制」、「micro:bit擺攤神器—夜市打靶機程式」、「AI互動光劍製作」、「Canva AI設計與熱轉印體驗」等，涵蓋AI創意到資安素養，協助學校有效導入AI教育並深化應用，相關活動訊息也將陸續登載於台南市科技教育資源網供查詢。

