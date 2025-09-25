新竹縣大隘3鄉運動會11/1登場 北埔慈天宮引燃聖火

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（右起依序往左）、峨眉鄉代理鄉長田昭容、客委會副主委范佐銘、縣府民政處副處長羅玉珠、以及北埔鄉長莊明增，共同引燃今年的大隘3鄉運動會聖火。（峨眉鄉公所提供）

新竹縣大隘3鄉（北埔、峨眉、寶山）今年的聯合運動會將在11月1日於峨眉鄉登場，今天早上3鄉首長率領各自同仁集結在北埔慈天宮，在客委會副主委范佐銘、縣府民政處副處長羅玉珠帶領下，採用該區特產苦茶油作為聖火台油料，正式引燃聖火，宣告這場結合3鄉兼具聯誼、觀光以及文化深度旅遊等多元性質的地方盛會已經啟動。

北埔鄉長莊明增、峨眉代理鄉長田昭容、以及寶山鄉長邱振瑋說，以前他們3鄉就曾以運動會為平台聯誼互動，也傳承客庄文化，期間雖一度有中斷，但已於2023年再次攜手舉辦這個「大隘三鄉運動會」，今年輪值主辦的是峨眉鄉公所，今年以「飛揚客庄，由隘啟航」為題規劃3鄉同樂的活動。

今天宣傳會上，特別選用當地特產的苦茶油作為引燃聖火台的油料，一舉引燃聖火，象徵照亮並傳遞客庄勤奮堅毅的精神，帶動大隘3鄉一起發光發熱。

承辦的峨眉代理鄉長田昭容說，今年的大隘3鄉運動會賽事一樣兼顧傳統生活和趣味性體驗，像是：客家民俗競賽（挑擔、包粽）、趣味挑戰（愛在前行、愛隘相傳、布袋球、飛盤高爾夫）、球類項目（桌球、投籃）以及田徑賽事，讓各年齡層的鄉親都有參與的機會。

一年一度的新竹縣大隘3鄉運動會大會聖火今天引燃。（峨眉鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（右4起往左依序）、峨眉鄉代理鄉長田昭容、客委會副主委范佐銘、縣府民政處副處長羅玉珠、北埔鄉長莊明增、縣議員王辰翔、代表會主席徐鏡明等，共同引燃今年的大隘3鄉運動會聖火。（峨眉鄉公所提供）

今年的新竹縣大隘3鄉猶如圖的峨眉鄉公所主辦。（峨眉鄉公所提供）

