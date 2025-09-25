為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    樺加沙減弱為熱低壓! 928連假好天氣 中南部高溫飆36度

    2025/09/25 17:24 記者林志怡／台北報導
    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

    樺加沙颱風遠離台灣後，今日下午已經減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署預報員張竣堯表示，未來一週各地大致多雲到晴，明日基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區仍有局部短暫陣雨，週六後東半部仍有零星降雨，但降雨量有限，雨勢不會太大。

    樺加沙颱風今日下午2時已經減弱為熱帶性低氣壓，持續遠離台灣，浣熊颱風距離台灣遙遠，沒有影響；博羅依颱風有增強趨勢，目前達到輕度颱風上限，預計通過往西菲律賓、進入南海，對台灣較遠，但明晚起至下週一容易為基隆北海岸、東半部沿海、蘭嶼綠島、恆春半島帶來長浪。

    張竣堯說明，明日迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

    週六至週四各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，且降雨量有限，午後南部地區與其他山區有局部短暫雷陣雨。

    氣溫方面，張竣堯說明，因整體水氣減少，普遍高溫32-35，明天新竹以北地區、中南部近山區有機會出現36度以上高溫。

    張竣堯也提到，目前南海、菲律賓東方海面仍是低壓帶範圍，未來要持續觀察有無其他低壓系統發展，至於今年第一波東北季風，在未來一週內還沒有發生跡象，還需要繼續等待與觀察。

