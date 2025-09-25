為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    堰塞湖溢流重傷花蓮光復 設籍桃市原民受災戶可申請1萬元救助金

    2025/09/25 17:32 記者謝武雄／桃園報導
    馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，桃園市政府今宣布，設籍桃園市原住民族人，若本人、配偶或其三等親屬之家戶為受災戶可提出申請，每戶將發給1萬元的即時生活扶助金。圖為特搜人員25日帶著搜救犬尋找失蹤者。（記者羅沛德攝）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流造成花蓮縣光復鄉重大災情，桃園市政府今宣布，設籍桃園市原住民族人，若本人、配偶或其三等親屬之家戶為受災戶，因災害衝擊導致工作受影響、家戶生計陷入困境者，可提出申請，每戶將發給1萬元的即時生活扶助金，協助災後生活重建。

    原住民族行政局長巴奈．母路表示，為加速紓困，認定將從寬，申請人無須檢附財力證明（如所得清單等），只需檢附受災家戶照片2至3張或政府及村里長出具的受災證明即可。

    由桃園市原民青年發起號召青年族人前往花蓮原鄉救災的「桃園原住民族青年救援行動」，市府將提供交通、住宿等相關經費支持，讓青年能安心投入救災工作，協助原鄉族人共同面對挑戰。

    巴奈．母路強調，桃園市政府將持續與花蓮災區保持密切聯繫，並整合各項資源，提供受災民眾最即時且實際的協助。

