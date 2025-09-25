為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》馬太鞍溪堰塞湖潰流釀15死多人無家可歸 賴清德赴花蓮關懷受災民眾

    2025/09/25 17:21 記者羅沛德／花蓮報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    強烈颱風樺加沙造成花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，導致光復鄉淹水、道路中斷及橋樑沖毀等重大災情，目前已知帶走15條人命、31人失聯，總統賴清德今天下午首先前往國軍位於花蓮的前進指揮所，關心災害情況及災後處置情形，並慰問救災國軍及各縣市救難隊，隨後也前往馬太鞍教會關懷受災民眾。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德（中）25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。原民會副主委陳義信（右）到場陪同，協助翻譯大馬村長的族語發言。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德（中）25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。原民會副主委陳義信（右）到場陪同，協助翻譯大馬村長的族語發言。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至收容災民的馬太鞍教會，了解災民需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形，過程中總統與未出席的花蓮縣長徐榛蔚電話連線，了解需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形，過程中總統與未出席的花蓮縣長徐榛蔚電話連線，了解需求。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，總統賴清德25日至國軍前進指揮所關心災害情況及災後處置情形。（記者羅沛德攝）

