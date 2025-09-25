堰塞湖潰流光復鄉強制撤離仍釀14死 消防署：檢方介入調查

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成傷亡慘重，圖為國軍協助居民整理泥濘家園。（記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，針對為何強制撤離範圍內仍有14人罹難，消防署長蕭煥章說，檢察官已介入調查，針對事故點位置、撤離作業有沒有照原來計畫執行等，如果沒有實際執行，後續都會被追究相關刑事或行政責任。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重死傷，對於撤離執行不力的批評，花蓮縣府昨天表示，這次內政部新創「垂直避難」可在2樓以上就近避難，讓很多人自認家中夠安全，無法強迫。

蕭煥章今天在行政院會後記者會指出，在堰塞湖溢流前，截至9月23日下午1時30分，馬太鞍溪堰塞湖溢流影響範圍安置人數，包括花蓮光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉戶數共1837戶、實居人數8524人，收容安置所共3處、185人，依親3100人、垂直避難5239人。

蕭煥章說，在聯合國教科文組織、經濟部水災災害防救業務計畫及花蓮縣水災保全計畫中，分別都有採取收容安置、依親與垂直避難3種措施。

蕭煥章表示，花蓮縣水災保全計畫就指出，疏散撤離是指，居民自住處平面疏散撤離至指定安全避難所、親友家，或垂直疏散至自家或同樓層2樓以上的安全處所。

蕭煥章指出，這是地方政府第一線的計畫，地方政府這次在接收到疏散撤離1837戶資料後，就要實際執行，而若花蓮縣有需要資源，中央也會完全依照需求協助。

行政院發言人李慧芝也補充，如果家中沒有2樓以上的樓層，就不能採取垂直撤離，必須離開住所。

針對強制撤離範圍內為何仍有14人罹難、且多在1樓。蕭煥章說，地檢署檢察官已介入調查，針對事故點是平房還是樓房，撤離作業有沒有照原來水災管理等計畫執行等，如果沒有實際執行，後續相關刑事或行政責任都會被追究，因此後續可能有許多調查要進行。

內政部長劉世芳也說，災害應變中心結束後，會再檢討行政作業疏失，或告警系統、多元簡訊是否不夠、以及下次挑戰如何精進等，都會滾動檢討。

對於政院是否要成立調查小組，李慧芝則說，對於14人罹難部分，檢調已經介入，而對中央來說，現在救災是分秒必爭，災後救援也是首要之務。（編輯：林興盟）1140925

