    首頁 > 生活

    馳援災區！ 民進黨前進指揮所火速啟動 物資直送花蓮助災民

    2025/09/25 16:58 記者陳政宇／台北報導
    民進黨成立前進指揮所，在花蓮災區第一線協助災民，將物資送進光復鄉。（圖由民進黨提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日潰決釀災，民進黨發言人韓瑩今（25日）表示，昨天（24日）已由當地資深黨員協助提供據點，成立「媒合資源協助救災前進指揮所」。今天上午隨即召開首場工作協調會議，全體志工隨即全力投入物資整備與投放任務，將災區所需棉被、水等物資送進馬太鞍幫助災民。

    民進黨中央黨部與黨公職深入花蓮災區協助災民，韓瑩說明，本週二花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生後，民進黨在主席賴清德指示下，由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災。週三一早黨中央隨即派出先遣救援小隊，傍晚成立前進指揮所，並立刻投入救災物資分配及募集、災情聯繫通報等工作。

    韓瑩表示，今天民進黨全體志工已著手展開物資整備投放工作，首要任務為將災區所需物資送進光復鄉。此外，本週末中央黨部與各地方黨部以及各地黨公職，也將陸續組織志工團，投入協助災民重建家園清理工作。

    民進黨成立前進指揮所，在花蓮災區第一線協助災民，將物資送進光復鄉。（圖由民進黨提供）

