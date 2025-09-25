台南麻豆「柚感生活節」9/27、28登場 感謝救災、回饋消費者

台南麻豆區農會柚兒園將在27、28日舉辦「柚感生活節」，推出果香生活市集。（記者楊金城攝）

未到中秋，因丹娜絲風災減產8成的台南麻豆文旦已告完售，麻豆區農會接續行銷紅柚、白柚，農會柚兒園在27、28日舉辦麻豆「柚感生活節」，推出果香生活市集，展售文旦柚鮮果、加工品和各式伴手禮，還有消費滿千抽獎，回饋各界出力救災，柚農也寫下感性字句，謝謝各界在風災時的協助。

台南市農業局局長李芳林、麻豆農會總幹事孫慈敏今天（25日）為麻豆柚感生活節宣傳，李芳林指出，今年麻豆文旦產量剩2成，舉辦麻豆文旦節、柚感生活節希望為明年盛產時提高買氣、開拓更多通路，文旦過後就是紅柚、白柚上市，將加強行銷。

麻豆紅柚、白柚各栽種約100公頃，與麻豆文旦齊名，孫慈敏說，麻豆紅柚、白柚與文旦一樣，產量銳減，因很多老顧客訂購，柚農在價格上並未調漲，維持每台斤80到100元，2天的柚感生活節邀請10多位柚農展售紅柚，展現人與土地的情感連結和韌性，對未來懷抱希望，現場也有台南多家農會展售特色產品，消費滿千還可參加摸彩，最大獎是大型液晶電視。

麻豆柚農也對風災受到各方幫助寫下感言，麻豆區安正里長李勝忠說，風災造成柚園落果嚴重，感謝市府農業局、麻豆農會、公所和國軍、志工協助救災、清運，讓柚園恢復生機；柚甜蜜果園柚農李育儒指出，風災過後，果香如初，透過柚感生活節表達感謝之意。

麻豆紅柚有柚中「紅寶石」的稱譽。（記者楊金城攝）

