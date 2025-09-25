為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    環境部首度導入偵檢機器犬 科技防救災更安全

    2025/09/25 16:59 記者黃宜靜／台北報導
    環境部首度導入「偵檢機器犬」投入毒化災災害防救行動，展現政府推動科技防救災、守護社會安全的施政成效，透過設備無人化與智慧化，讓救災更安全、偵測更即時。（記者黃宜靜攝）

    環境部首度導入「偵檢機器犬」投入毒化災災害防救行動，展現政府推動科技防救災、守護社會安全的施政成效，透過設備無人化與智慧化，讓救災更安全、偵測更即時。（記者黃宜靜攝）

    毒化災災害現場不可預測，為讓救災現場更安全，環境部首度導入「偵檢機器犬」投入毒化災災害防救行動，展現政府推動科技防救災、守護社會安全的施政成效，透過設備無人化與智慧化，讓救災更安全、偵測更即時。

    環境部政務次長謝燕儒表示，救災人員的安全是無價的，在毒化物災害危險環境下，穿著A級防護服、攜帶氧氣瓶的偵檢人員，最多只能在該環境中堅持30分鐘即須撤退，換另外一批人員進去，且災害現場下一秒鐘會發生什麼事情無從得知，因此機器犬優勢即為可進行較長時間偵檢，並傳輸資料，有利後續救災行動。

    環境部進一步說明，「偵檢機器犬」具備跨越障礙與斜坡能力，可搭載熱影像與氣體偵測儀器，取代應變人員進入高風險區域執行偵檢任務，並即時回傳影像與數據，降低人員暴露風險，並結合無人機、地面無人載具，展現智慧科技導入後的整合應變優勢，充分體現科技防救災的重要性。

    謝燕儒說，由於毒化災的防救業務屬災防法22種災害之一，由環境部主政，為助防救計畫推動，行政院已核定建構國家安全化學與韌性永續計畫，從2025年至2029年編列經費；目前環境部引進第一隻機器犬，初期希望至少讓北、中、南區各有1隻，未來讓每個毒化物防救隊都能配備1隻，共10隻。

    環境部化學署代理署長陳淑玲指出，我國毒化災應變體系包含「自助、互助、公助」三層防線，毒化災防救核心在於事故初期有效控制，未來將持續推動業界自助、聯防互助與政府公助三大支柱，並積極引進智慧科技，打造更具韌性的毒化災防救體系，並呼籲業者必須落實自主防災管理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播