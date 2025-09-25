環境部首度導入偵檢機器犬 科技防救災更安全

環境部首度導入「偵檢機器犬」投入毒化災災害防救行動，展現政府推動科技防救災、守護社會安全的施政成效，透過設備無人化與智慧化，讓救災更安全、偵測更即時。（記者黃宜靜攝）

毒化災災害現場不可預測，為讓救災現場更安全，環境部首度導入「偵檢機器犬」投入毒化災災害防救行動，展現政府推動科技防救災、守護社會安全的施政成效，透過設備無人化與智慧化，讓救災更安全、偵測更即時。

環境部政務次長謝燕儒表示，救災人員的安全是無價的，在毒化物災害危險環境下，穿著A級防護服、攜帶氧氣瓶的偵檢人員，最多只能在該環境中堅持30分鐘即須撤退，換另外一批人員進去，且災害現場下一秒鐘會發生什麼事情無從得知，因此機器犬優勢即為可進行較長時間偵檢，並傳輸資料，有利後續救災行動。

環境部進一步說明，「偵檢機器犬」具備跨越障礙與斜坡能力，可搭載熱影像與氣體偵測儀器，取代應變人員進入高風險區域執行偵檢任務，並即時回傳影像與數據，降低人員暴露風險，並結合無人機、地面無人載具，展現智慧科技導入後的整合應變優勢，充分體現科技防救災的重要性。

謝燕儒說，由於毒化災的防救業務屬災防法22種災害之一，由環境部主政，為助防救計畫推動，行政院已核定建構國家安全化學與韌性永續計畫，從2025年至2029年編列經費；目前環境部引進第一隻機器犬，初期希望至少讓北、中、南區各有1隻，未來讓每個毒化物防救隊都能配備1隻，共10隻。

環境部化學署代理署長陳淑玲指出，我國毒化災應變體系包含「自助、互助、公助」三層防線，毒化災防救核心在於事故初期有效控制，未來將持續推動業界自助、聯防互助與政府公助三大支柱，並積極引進智慧科技，打造更具韌性的毒化災防救體系，並呼籲業者必須落實自主防災管理。

