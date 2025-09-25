花蓮災情慘重 竹市民進黨部發起救災物資助花蓮重建行動

花蓮災情慘重，新竹市民進黨部發起救災物資助花蓮重建的募集行動。（記者洪美秀攝）

花蓮縣光復鄉因颱風過境，災情嚴重，已有15人死亡及多人失聯，除多個縣市消防局搜救隊前往協助救災外，因許多家庭急需生活物資與支援，民進黨新竹市黨部也發起救災物資助花蓮重建的募集行動，盼大家能一起伸出援手，且感謝現場救災的軍警義消官兵與志工，期大家的捐助，助花蓮重建。

民進黨市黨部表示，物資收集站在民進黨新竹市黨部，地址：新竹市西大路772號2樓（小北百貨樓上），即日起（上班日09:30-17:00）募集物資，可電洽：03-535-8595。

目前所需物資包括日用品：棉被、枕頭、衛生棉、尿布（大人/小孩）及清潔設備：水桶、鏟子、清潔劑、噴水設備、雨鞋、清消器具、口罩、掃把、地刷、大方型農鏟、大型垃圾袋、棉手套、消毒水。

若要捐款，捐款專戶：戶名：財團法人賑災基金會，銀行名稱：土地銀行長春分行，銀行帳號：102-005-201-966。無論是物資或捐款，每份心意都能為花蓮帶來溫暖與希望。期助花蓮度過難關及重建。

