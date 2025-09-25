11月揹媽祖上北大武山！ 號召登山好手助海神相遇山神

「揹媽祖上大武」活動，慈鳳宮董事長陳沈碧蓮（中）阿猴媽祖文建基金會董事長鄭清源（左）、泰武鄉長潘明福（右）力促完成。（記者葉永騫攝）

「揹媽祖上北大武山」活動，將在11月4日到8日舉行，主辦的財團法人阿猴媽祖文教基金會董事長鄭清原表示，這是阿猴媽祖第一次登上屏東的聖山-大武山，是海神與山神的世紀相遇，更是跨越族群、宗教與文化的大融合，期待各界共襄盛舉，落實慈悲博愛、愛護自然、尊重山林的社會教化意義。

有別於宗教活動迎神賽會的鑼鼓喧囂、鞭炮噪音、空氣渾濁，阿猴媽祖文教基金會，今年朝健康、環保、清新的方向努力，號召大家一起走出戶外，以正能量迎向人生，屏東北大武山（Diagarus）標高3092公尺，是台灣五嶽之一，原住民排灣族生命、文化的發源，守護屏東子民，是屏東的聖山。

請繼續往下閱讀...

鄭清原指出，這場跨越宗教與族群、文化的世紀大活動即日起接受報名，分A、B、C組，A組登山組，徵求102名登山好手，來回從慈鳳宮到3092北大武三角點；B組青年軍組，徵求108位30歲以下的青年好漢，來回從慈鳳宮到山林教育中心（32KM約步行9小時）；C組香燈腳組，來回從屏東慈鳳宮至吾拉魯滋部落（15KM約4小時），三組必須全程參與，只要錄取者且全程參與者，送紀念獎牌、紀念T恤、頭巾、袖套、帽子等，報名要繳交500元保證金，完成後退還，也還歡迎大家隨喜加入。

「揹媽祖上大武」活動開始報名了。（阿猴媽祖文建基金會提供）

參加「揹媽祖上大武」活動者送T恤。（阿猴媽祖文建基金會提供）

