    首頁 > 生活

    餐飲科教師轉戰創業打造嘉義風味餐廳 翁章梁品嚐喊讚

    2025/09/25 16:51 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁（右）推崇餐廳老闆張延齊讓顧客品嚐到嘉義風土滋味。（記者蔡宗勳攝）

    原本是高職餐飲科老師的張延齊，棄教職投入餐飲業，繼開設便當店後，在縣府勞青處「嘉我好漾-青年觀摩小聚課程」輔導下，開設的「蘊味-台菜嘉餚」餐廳25日正式開張。嘉義縣長翁章梁特別登門道賀，品嚐用嘉義在地食材烹飪的料理後，讚不絕口，並對張延齊將故宮的「翠玉白菜、毛公鼎、肉形石」都幻化成美味餐點誇讚不已。

    翁章梁說，張延齊本身就具備專業烹飪知識與技巧，還將全縣18鎮市的農漁特產轉化成一道道佳餚，每道都誘人，值得民眾來品嚐嘉義的味道。

    張延齊表示，從事教職14年期間，除在教學現場深耕，課餘更不斷學習餐旅管理與在地飲食文化，因為對台灣料理有著深厚情感，心中有個將嘉義的農漁牧產與台菜精髓化為一道道料理的夢想，要讓更多人看見嘉義的風土滋味，最終為了圓夢，選擇離開安穩的教師生涯踏上創業之路。

    張延齊指出，創業過程獲得嘉義縣府很大的助力，包括參加文化觀光局「觀光學院」課程與勞青處「嘉我好漾-青年觀摩小聚課程」輔導；首先是在縣治特區開設健康餐盒加盟店，從零學習市場經營、食材控管與顧客需求，逐步累積寶貴的實務經驗，決定開設「蘊味-台菜嘉餚」呈現嘉義美味。

    勞青處表示，張延齊獲得今年嘉義縣青年創業補助計畫-創業啟動類」創業補助獎金，這是對縣府其創業理念與執行力的肯定。

    「蘊味-台菜嘉餚」餐廳正式開張。（記者蔡宗勳攝）

    「蘊味-台菜嘉餚」將全縣18鄉鎮市的農漁特產轉化成一道道佳餚。（記者蔡宗勳攝）

