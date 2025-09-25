為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    圖輯》馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災 賴清德赴花蓮勘災

    2025/09/25 17:09 記者劉信德／花蓮報導
    總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    樺加沙颱風在花蓮帶來大量雨水，造成馬太鞍溪堰塞湖潰流，大批泥流衝進下游的光復鄉，目前已經帶走15條人命，另外還有31人失聯，總統賴清德今天下午首先前往國軍位於花蓮的前進指揮所，關心災害情況及災後處置情形，並慰問救災國軍及各縣市救難隊。

    總統賴清德關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    總統賴清德關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    總統賴清德穿上雨鞋前往災區，關心居民清理家園情形。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今前往花蓮勘災。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今前往花蓮勘災。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

    總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄慰勉救災官兵並致贈加菜金。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄慰勉救災官兵並致贈加菜金。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄慰勉官兵。（記者劉信德攝）

    國防部長顧立雄慰勉官兵。（記者劉信德攝）

