圖輯》馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災 賴清德赴花蓮勘災

樺加沙颱風在花蓮帶來大量雨水，造成馬太鞍溪堰塞湖潰流，大批泥流衝進下游的光復鄉，目前已經帶走15條人命，另外還有31人失聯，總統賴清德今天下午首先前往國軍位於花蓮的前進指揮所，關心災害情況及災後處置情形，並慰問救災國軍及各縣市救難隊。

總統賴清德今（25日）下午前往災區視察，在國軍前進指揮所聽取災害簡報，花蓮縣府並未派代表參加，總統指示與花蓮縣長徐榛蔚電話聯繫，了解花蓮縣需求。（記者劉信德攝）

