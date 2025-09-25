馬太鞍溪堰塞湖潰流14死、22失聯 樺加沙風災釀86人傷

中央災害應變中心今下午舉行第13次工作會報，由行政院政務委員季連成視導，副指揮官、經濟部參事游振偉主持。（記者陸運鋒翻攝）

樺加沙颱風豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，下游光復鄉災情慘重，中央災害應變中心今天下午舉行第13次工作會報，由行政院政務委員季連成視導，副指揮官、經濟部參事游振偉主持。據統計，23日至今下午3時，已釀14死、22失聯，此外，風災共造成全台86人受傷，其中包括堰塞湖潰流54人。

堰塞湖原始壩高200公尺，總蓄水量9100萬噸，24日下切80公尺，今壩高由120公尺再下切15公尺，降至105公尺，蓄水量剩下1300萬噸，由於壩體持續下切，周圍地質仍不穩定，集水區降雨入滲持續累積蓄水量，維持堰塞湖紅色警戒。

中央災害應變中心統計，風災造成全台曾停電1萬7009戶、待修復180戶，停水2124戶，市話中斷1431戶、待修復86戶，行動電話基地台受損39座、待修復20座，累計疏散撤離8395人，共開設3處所收容398人，另原民會於馬太鞍教會、太巴塱教會等4場地開放收容495人。

全台總災情633件，包括路樹傾倒、道路隧道、橋梁、土石、民生基礎設施及環境污染等，積淹水累計54處，共開設12處收容處所，收容575人，農業災損2億5408萬元，以花蓮縣2億5378萬元最嚴重。

此外，針對光復鄉重災區，花蓮縣消防局出動32車、155人搜救，而雙北市、宜蘭縣、屏東縣、高雄市、台中市等10個縣市消防局及消防署特種搜救等，也投入427人、126車、27艇、17架無人機及9犬支援搜救；國防部今日出動480兵力投入救災。

