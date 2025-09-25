為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    洪災傳首具罹難者遺體遭拒收 光復鄉公所：怎麼會不接受？

    2025/09/25 16:45 記者王峻祺／花蓮報導
    光復鄉長林清水回應「怎麼會不接受遺體收容？」（記者王峻祺攝）

    光復鄉長林清水回應「怎麼會不接受遺體收容？」（記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉嚴重災情，累計15死，有罹難者家屬指控，洪水當下母親被吞噬罹難，遺體是哥哥挖出，路面泥濘難以通行，好不容易送到鄉公所卻被拒收，強調「我們是第一個送到。」光復鄉長林清水回應「怎麼會不接受？」，遺體都送往瑞穗生命園區。

    有家屬怒轟鄉公所冷漠，表示母親離世已經很無助，家人載著遺體到處問是否可以收容，還被拒收的感覺太痛苦，透露鄉公所拒收後，光復糖廠那邊收容所也不收，輾轉才在瑞穗生命園區被收下。

    家屬透露，「他們是第一個送到公所卻不收，後來才開放全部遺體可以送來。」希望政府與公所應徹底檢討，在民眾受難時能獲得最基本尊重，不要再讓受難家屬承受二次折磨。

    「怎麼會不接受？」光復鄉長林清水說，沒有聽說有家屬自己送遺體，目前有12具遺體都送到瑞穗生命園區，由於現在有些地方淤泥埋很深，不管是生是死，都希望能趕快清淤，趕快把遺體移出來。

    林清水再次強調，沒有不收遺體這樣的事情，一般流程當消防隊搶救出罹難者後，會直接送至瑞穗生命園區，若民眾自己發現遺體，建議第一時間通報警消或民政處理，公所就會協助送往瑞穗，現場均準備靈堂、冰櫃因應。

