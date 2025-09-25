為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    LOOK@ME造型設計競賽 25組隊伍脫穎而出

    2025/09/25 16:50 記者蔡愷恆／台北報導
    由原民脈動組合設計的「呼山彩音」奪下高中組金獎。（記者蔡愷恆攝）

    由原民脈動組合設計的「呼山彩音」奪下高中組金獎。（記者蔡愷恆攝）

    台北市青年局今（25）舉辦LOOK@ME青少年時尚造型設計競賽決賽暨頒獎典禮，活動吸引全台近百位國高中生參與，共有25組隊伍脫穎而出，讓模特兒穿上自己設計的服飾走上伸展台。青年局表示，競賽是專為青少年量身打造的時尚實踐平台，今年也結合「時尚設計職涯探索營隊」以及「時尚培力工作坊」，邀請業界老師提供實作輔導等學習機會。

    青年局指出，本次競賽總獎金高達18萬元，現場頒獎給優等、金銀銅等獎項，更邀請知名時尚設計師與專業模特兒共同展演。學生設計除了結合變裝皇后元素，還融入中式漢服、原民圖騰以及越南文化等元素，展現國高中生獨特的審美觀點與設計視角。

    青年局說，這次決賽評審陣容邀請多位時尚業界重量級專家，包含巴黎奧運台灣代表隊制服設計師周裕穎、國際時尚藝術文化協會理事長暨時尚CEO溫筱鴻、國際品牌彩妝師AZZURRO，以及國際品牌髮型設計師NICK，進行專業評選。最終由原民脈動組合設計的「呼山彩音」奪下高中組金獎。

    青年局長周羿希表示，「LOOK@ME」不僅是展現學生美感與創意的平台，也是引導青少年探索時尚產業、啟發職涯發展的重要契機。周羿希鼓勵台下青少年與青年局多互動，舉辦更多青少年相關活動，支持青年勇敢追夢。

    由原民脈動組合設計的「呼山彩音」奪下高中組金獎。（記者蔡愷恆攝）

    由原民脈動組合設計的「呼山彩音」奪下高中組金獎。（記者蔡愷恆攝）

    台北市青年局今（25）舉辦LOOK@ME青少年時尚造型設計競賽決賽暨頒獎典禮，活動吸引全台近百位國高中生參與，共有25組隊伍脫穎而出，讓模特兒穿上自己設計的服飾走上伸展台。（記者蔡愷恆攝）

    台北市青年局今（25）舉辦LOOK@ME青少年時尚造型設計競賽決賽暨頒獎典禮，活動吸引全台近百位國高中生參與，共有25組隊伍脫穎而出，讓模特兒穿上自己設計的服飾走上伸展台。（記者蔡愷恆攝）

    台北市青年局今（25）舉辦LOOK@ME青少年時尚造型設計競賽決賽暨頒獎典禮，活動吸引全台近百位國高中生參與，共有25組隊伍脫穎而出，讓模特兒穿上自己設計的服飾走上伸展台。（記者蔡愷恆攝）

    台北市青年局今（25）舉辦LOOK@ME青少年時尚造型設計競賽決賽暨頒獎典禮，活動吸引全台近百位國高中生參與，共有25組隊伍脫穎而出，讓模特兒穿上自己設計的服飾走上伸展台。（記者蔡愷恆攝）

