    福智佛教學院「古坑國際心靈生態村」 規劃申請登錄全球生態村網

    2025/09/25 16:55 記者林曉雲／台北報導
    福智佛教學院副校長曾旭正帶領15名學生走讀心靈生態村聚落，融入環境與居民生活。（福智佛教學院提供）

    福智團體經過25年規劃與實踐，今年設立福智佛教學院，2月招生，作為福智團體推動高等教育的起點，學院今（25）日說明，秉持創辦人日常老和尚「辦一所不一樣的大學」的願景，以心靈為本，開展具人文厚度與社會關懷的教育實踐，「古坑國際心靈生態村」為學院師生共同投入的實踐場域。

    福智佛教學院位於雲林縣古坑鄉，學院說，以佛法教育的慈悲與智慧精神，與周邊農村社區共營出地方創生的典範「古坑國際心靈生態村」，透過學術活化心靈教育的應用與認知，結合政府政策，接軌國際生態村交流，肩負起高等教育的社會責任，未來規劃申請登錄全球生態村網（GEN），期望將台灣的心靈教育模式與互助共好的精神，接軌國際永續社區的認證體系，實現「越在地，越國際」的教育願景。

    福智團體創辦人日常老和尚2003年開辦「福智教育園區」，核定園區為一個完整的全人教育體系以及良善社會的示範社區，完整的教育體系包含小學、中學、高中，在此基礎上，發展出大學、研究所，完備培養人才的條件，以及終身學習的環境。

    福智佛教學院說明，課程藍圖是融合佛法修學、心靈教育與現代社會應用，主要內容包含佛法底蘊以及跨文化的對話與思辯課程，涵養領導思維、研修弘法、跨域整合的能力，師資群包含正念引導師、企管顧問、儒家學者、心理師及國際知名佛法專家等，未來可能投入佛法推廣、心靈輔導、幸福企業、社區營造、學術研究等事業。

