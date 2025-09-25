同島一命！台中3民代募集千箱物資 親送花蓮災區

立委楊瓊瓔（右）邀集企業單位募集物資送到花蓮。（記者張軒哲攝）

同島一命！花蓮縣光復鄉災情慘重，立委楊瓊瓔與台中市議員吳呈賢、吳建德兄弟及大雅地區愛心人士，迅速募集1000箱物資，吳呈賢兄弟今親自載這些物資到花蓮，預計今晚抵達光復，為災民盡心力。

楊瓊瓔表示，台中經歷過九二一地震災情，她和吳呈賢、吳建德議員聯合服務處昨天有人上門說要捐款，她想到可送物資直接送到光復鄉糖廠，災民需要保暖衣、睡袋和尿布等用品，還有婦女用品及食物，用實際行動和物資送到災區，因為同島一命。

吳呈賢說，楊瓊瓔和許多熱心企業捐出很多物資，他和弟弟吳建德會親自送到花蓮。吳建德指出，這次水災影響範圍大，他本身是原住民，感同身受，這次募集物資，用行動不需口號，很感謝台中市原住民族熱心捐助，希望花蓮光復鄉盡快恢復原有容貌。

台中大雅地區各企業與愛心人士愛心串聯，募集物資送花蓮。（記者張軒哲攝）

台中市議員吳呈賢（右2）、吳建德（右1）兄弟將募集物資親送花蓮災區。（記者張軒哲攝）

