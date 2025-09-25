為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復鄉撤離惹議 陳其邁談高雄天災強制撤離三大步驟

    2025/09/25 16:36 記者葛祐豪／高雄報導
    每遇天災，陳其邁（中）一定衝到第一線巡視。（記者葛祐豪翻攝）

    每遇天災，陳其邁（中）一定衝到第一線巡視。（記者葛祐豪翻攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，當地政府的撤離工作也引發議論；相較之下，高雄建立一套完整的防災撤離機制，包含「精準造冊、提早撤離、確實執行」三大核心步驟，有別於其他縣市等到土石流紅色警戒才強制撤離，高雄市僅需黃色警戒，就立即啟動強制撤離程序，且不配合就開罰。

    針對高雄處理天災時強制撤離的作法和流程，高雄市長陳其邁今（25日）於嘉義出席今周刊「科技驅動 新矽大南方」論壇受訪時指出，市府有三個非常重要步驟，第一是精準造冊，名冊保全對象平時就要隨時更新，尤其颱風或土石流警報發布前，民政局一定會再把名單再進行一次確認，因為有一些流動人口，都必須確實掌握在保全對象的登記裡。

    第二是提早撤離，一般縣市在進行撤離時，是等到土石流紅色警戒發布，才強制撤離，高雄市只要黃色警戒發布時，就一律採取強制撤離施。陳其邁解釋說，因為若在深夜發布警報，撤離會來不及，所以市府都是在下午前，就採取強制撤離措施。

    第三就是確實執行相關撤離工作，由軍方、警消、公所及里長全力動員，如果不配合的話，市府會立即開罰。以今年7月28日豪雨為例，市府撤離約3104人。幾乎大大小小的颱風或豪雨，高雄市撤離的人數都超過3千人以上，陳其邁強調「對市府來說，怎樣把撤離工作做好，減少災損，保護民眾生命財產安全，這是非常重要的一件工作!」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播