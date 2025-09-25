花蓮光復鄉撤離惹議 陳其邁談高雄天災強制撤離三大步驟

每遇天災，陳其邁（中）一定衝到第一線巡視。（記者葛祐豪翻攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，當地政府的撤離工作也引發議論；相較之下，高雄建立一套完整的防災撤離機制，包含「精準造冊、提早撤離、確實執行」三大核心步驟，有別於其他縣市等到土石流紅色警戒才強制撤離，高雄市僅需黃色警戒，就立即啟動強制撤離程序，且不配合就開罰。

針對高雄處理天災時強制撤離的作法和流程，高雄市長陳其邁今（25日）於嘉義出席今周刊「科技驅動 新矽大南方」論壇受訪時指出，市府有三個非常重要步驟，第一是精準造冊，名冊保全對象平時就要隨時更新，尤其颱風或土石流警報發布前，民政局一定會再把名單再進行一次確認，因為有一些流動人口，都必須確實掌握在保全對象的登記裡。

第二是提早撤離，一般縣市在進行撤離時，是等到土石流紅色警戒發布，才強制撤離，高雄市只要黃色警戒發布時，就一律採取強制撤離施。陳其邁解釋說，因為若在深夜發布警報，撤離會來不及，所以市府都是在下午前，就採取強制撤離措施。

第三就是確實執行相關撤離工作，由軍方、警消、公所及里長全力動員，如果不配合的話，市府會立即開罰。以今年7月28日豪雨為例，市府撤離約3104人。幾乎大大小小的颱風或豪雨，高雄市撤離的人數都超過3千人以上，陳其邁強調「對市府來說，怎樣把撤離工作做好，減少災損，保護民眾生命財產安全，這是非常重要的一件工作!」

