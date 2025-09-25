解決堰塞湖需要時間 賴清德：絕不能用爆破

總統賴清德今天到花蓮勘災。（記者劉信德攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰流是天災還是人禍？針對有人質疑都是中央沒有提早處理，科技發達的今天應以工程方式爆破引流。總統賴清德今天到花蓮勘災時強調，7月堰塞湖形成後，內政部長劉世芳第一時間就找前部長李鴻源，李鴻源也說絕對不可能爆破！

賴清德強調，大家應該都很清楚，堰塞湖問題要解決，不是那麼容易，需要時間，馬太鞍溪堰塞湖是在7月下旬颱風外圍環流後形成，當時內政部長劉世芳馬上找了前內政部長李鴻源，成立並召集專家學者委員會，同時委託台大、陽明交通大學進行監測。

總統賴清德今天到花蓮災區勘災，林保署花蓮分署署長黃群策報告，目前堰塞湖水體因壩頂下切105公尺，剩餘蓄水量剩1300萬公噸，由於壩體土質鬆軟，目前仍維持紅色警戒。

總統說，經過專家會議，大家都了解到，要解決堰塞湖的問題，絕對不可能用爆破的，不管使用虹吸管原理、分洪道方式，因為堰塞湖是位於沒有道路、人車及重型機具都難以到達的地方，所以委員會的決議是持續監測，並把正確訊息傳給縣政府，以作為撤離民眾的依據。

賴清德說，中央面對堰塞湖問題時盡心盡力、尊重專業，也徹底落實執行應變，後來遺憾發生是我們不樂見的，但他要向大家說明的是，中央面對花蓮堰塞湖，是抱持很認真負責任的態度來面對，絕沒有因為它是在花蓮縣就沒有關心，事情發生了又有這麼多傷亡，中央地方必須團結合作救災復原。

賴總統指出，他希望現在全台灣人民都是花蓮人，相信全台灣都會跟花蓮人站在一起，協助花蓮縣府完成救災復原復建工作，幫助受災民眾及早恢復生活。

馬太鞍溪堰塞湖水體從9100萬公噸，溢流後目前剩1300萬公噸，但因土石鬆軟，目前仍維持紅色警戒。（林保署提供）

總統賴清德今天到花蓮國軍的前進救災中心了解救災情況。（記者花孟璟攝）

