    首頁 > 生活

    湖口中秋晚會 頭獎「歐洲巴黎」經濟艙雙人來回機票

    2025/09/25 16:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣湖口鄉長吳淑君（左3）跟代表會副主席翁紹軒（右2）等今天一起替秋節晚會啟動造勢和宣傳。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉今年的中秋晚會抽獎禮很「澎湃」，不僅頭獎準備罕見的巴黎雙人來回機票，其他還有電動機車、無線吸塵器等令人心動的好禮，民進黨籍縣議員何建樺今天則在公所舉辦的造勢宣傳會上宣布加碼，他個人再送10台75吋電視機給鄉親。

    湖口鄉長吳淑君也說，台灣同島一命，湖口幸福在過秋節，不能忘了近日災情慘重的花蓮縣光復鄉。她特別感傷，因為花蓮是她外婆的家，阿姨舅舅們都住在花蓮各鄉鎮，所以湖口秋節晚會現場除將有樂捐箱歡迎大家響應送暖給光復鄉，她自己也捐出這個月的月薪10萬元，以投入光復鄉的賑災及復建工作上。

    湖口的秋節晚會將在10月4日下午4點到晚上10點於湖口鄉王爺壟的停車場舉行，6小時的星光有：小朋友最喜愛的鯊魚寶寶帶來親子同樂舞台；客家金曲歌王謝宇威、人氣歌手陳忻玥等輪番獻唱，也有啦啦隊女神李雅英帶來熱舞演出，就連「三金歌王」盧廣仲也會壓軸獻聲。

    活動當天的摸彩活動一如慣例憑發票兌換摸彩券，今年9~10月紙本發票5張就能換得1張，每人每次限換1張，募得的發票將全數捐助慈善團體。

    至於獎項則有頭獎「歐洲巴黎」經濟艙雙人來回機票，還有「Gogoro EZZY」電動機車、「SAMSUNG三星」65吋4K電視、iphone 16 、「Dyson」SV52無線吸塵器等超過百項。另2個小確幸，之1個配合親子舞台送的限量版鯊魚寶寶鑰匙圈，另1就是愛心造型、連糖尿病患者都能享用的甜蜜蜜棒棒糖。

    新竹縣湖口鄉長吳淑君（左3）跟代表會副主席翁紹軒（右2）一起手拿台北巴黎來回機票的手板，替湖口秋節晚會造勢。（記者黃美珠攝）

    新竹縣湖口鄉長吳淑君（右）、公所主秘張裕光（左）各自亮出湖口秋節晚會上的2個小確幸~甜蜜蜜棒棒糖和限量鯊魚寶寶鑰匙圈，強調得者得幸運。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣議員何建樺宣布，他替湖口秋節晚會加碼再送10台75吋電視機。（記者黃美珠攝）

    手持著愛心棒棒糖，新竹縣湖口鄉長吳淑君宣布捐出這個月薪水，協助花蓮光復鄉災後復建外，也呼籲大家一起發揮愛心伸援。（記者黃美珠攝）

    熱門推播