為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮重災 台南派遣20消防替代役男支援

    2025/09/25 16:30 記者蔡文居／台南報導
    南市調派具有EMT-1及防災士證照的消防替代役男，赴花蓮協助救災。（南市民政局提供）

    南市調派具有EMT-1及防災士證照的消防替代役男，赴花蓮協助救災。（南市民政局提供）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災害，台南市政府除調派台南市特搜隊前往花蓮光復鄉重災區搜救外，今天也調派20名具有EMT-1及防災士證照的消防替代役男，由南市役政人員與專責輔導員帶隊，投入為期5天的支援行動，協助花蓮縣進行相關復原與救災工作。市長黃偉哲表示，面對重大天然災害，全國各地政府都應展現團結合作的精神。

    南市民政局表示，今年7月丹娜絲颱風重創台南，內政部隨即派遣於成功嶺受訓的警大警專役男投入南市的災復工作，南市本著人飢己飢、人溺己溺之精神，緊急派遣20名具有EMT-1及防災士證照的消防役現役替代役役男協助花蓮復原工作，役男抵達後將由花蓮前進指揮所民政處及光復鄉公所人員負責調度投入救災工作。

    南市民政局長姜淋煌表示，善用替代役人力，共同守護民眾安全，與民眾並肩站一起，藉由替役役男協助災區，成為花蓮強力的後盾，希望讓花蓮的鄉親感受到社會的溫暖，盼望花蓮能早日迎來天晴與安定。

    南市調派20名消防替代役男，由南市役政人員與專責輔導員帶隊，投入為期5天的支援行動，協助花蓮縣進行相關復原與救災工作。（南市民政局提供）

    南市調派20名消防替代役男，由南市役政人員與專責輔導員帶隊，投入為期5天的支援行動，協助花蓮縣進行相關復原與救災工作。（南市民政局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播