    首頁 > 生活

    蛋黃酥大戰開打！一顆95元嚇死網友 烘焙老師揭「合理價格」

    2025/09/25 16:36 即時新聞／綜合報導
    隨著一年一度的中秋佳節將至，「蛋黃酥」大戰也已悄悄開打。蛋黃酥示意圖。（資料照）

    隨著一年一度的中秋佳節將至，「蛋黃酥」大戰也已悄悄開打。蛋黃酥示意圖。（資料照）

    隨著一年一度的中秋佳節將至，「蛋黃酥」大戰也悄悄開打。近日有網友在社群平台上分享照片，只見烘焙坊一顆蛋黃酥要價95元，引發熱議。對此，烘焙師傅呂昇達日前就曾在粉專發文，曝光蛋黃酥的合理定價表示，合理的售價是完整成本的三倍，如果成本是30元一顆，那售價落在90至100元上下，就是一個健康且可持續的毛利結構。

    日前在Threads 上有網友貼出照片，只見一顆蛋黃酥價格高達95元，他直呼「已經等於一個便當了」，並問「一顆蛋黃酥這個價格合理嗎？」文章一出立刻引發討論，並有許多網友在下方開始算起成本。

    其實，烘焙師呂昇達日前就曾在粉專「呂昇達老師的烘焙市集」發文 透露蛋黃酥的合理定價。他透露，定價的秘密，其實在於「價值的溝通」，強調成本、品牌、手作價值，會影響顧客的認同，不同的訴求，會讓消費者的價格觀完全不一樣。他常和學生說，最簡單的算法是，合理售價等於完整成本的三倍，其中完整成本還包含了人事、水電、設備、耗損與租金等費用。

    「算完之後，你的心中自然會有一個合理的價格區間。」呂昇達說，假設成本是30元一顆，那售價落在90到100元上下，就是一個健康且可持續的毛利結構。他曝光2025年蛋黃酥市場分級：

    • 親民帶：NT$50–75／顆（多是綜合烘焙坊）
    • 專賣型穩定帶：NT$60–85／顆（有門市、有產能、現烤體驗）
    • 禮盒通路帶：NT$70–100／顆（送禮與包裝價值）
    • 網紅聯名帶：NT$99–180／顆（內容力＋限量＋設計）

    而他自己的經驗來說，今年買過最便宜的是40元一顆，最貴的高達200多元一顆，價差這麼大，原因不只是成本，更是品牌定位與價值溝通。「所以別一味模仿別人的價錢，先想清楚你想讓顧客『為什麼』願意付這個價？」

