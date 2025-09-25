鹿港鎮愛心物資前進花蓮 「黑手牌」蛋黃酥業者捐20萬元

鹿港發起愛心業者捐助民生物資前進花蓮，「黑手牌」蛋黃酥業者陳永聰（圖左六）捐出20萬元。（陳永聰提供）

「樺加沙」重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷，彰化縣鹿港鎮長許志宏發起愛心物資前進花蓮，10多家業者響應。其中，「黑手牌」蛋黃酥業者陳永聰，自掏腰包捐出20萬元，換算約要賣出4000多顆蛋黃酥。

許志宏表示，鹿港鎮今年遭逢半世紀以來最大的「七八水災」，當他看到花蓮縣光復鄉受到重創的怵目驚心場景，非常感同身受。因此，發起在地愛心業者一起響應捐物資前進花蓮，也有業者捐出2000雙襪子，加上鎮公所的米粉60箱，全部由大慶通運、翔鑫交通的愛心物資專車運往花蓮。

而陳永聰指出，由於蛋黃酥訂單全滿，他整天都忙著做蛋黃酥，但行善不能等，因此，他自己捐出20萬元來採買物資，以蛋黃酥品牌與十方功德行善團名義來捐。不過，十方功德行善團是他以團長身分所捐，並非對團員募款。

鹿港鎮公所指出，民間捐助59萬元採買民生物資，其中包括100台卡式爐，另有業者捐出2000雙襪子，加上鎮公所米粉60箱，今天就將啟程往花蓮出發。

鹿港鎮公所表示，這民間捐助除了陳永聰20萬元以外，台中林維之友會、喜美超市、彰化縣玄武慈善會、大鹿港志友會、金可集團、彰化縣存德慈善會、明正會計代書事務所、佳和國際公司、鼎銓國際貿易公司、弘家金屬等公司各捐2萬到10萬元不等，群竣公司捐襪子2000雙，大慶通運與翔鑫交通提供愛心物資專車服務。

鹿港愛心物資前進花蓮，貨運公司也提供公益服務。（鹿港鎮公所提供）

黑手牌蛋黃酥今年賣到滿單。（記者劉曉欣攝）

