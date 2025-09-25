為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    掃除騙徒！雞籠城隍廟日夜巡遶境祈福 結合警界猛男打詐

    2025/09/25 16:26 記者盧賢秀、俞肇福／基隆報導
    雞籠城隍文化祭結合警界猛男打擊犯罪、掃除惡煞。（記者盧賢秀攝）

    農曆七月好兄弟休假1個月，享用人間供俸，雞籠中元祭在農曆八月一日「關龕門」，基隆護國城隍廟、各縣城隍爺與鍾馗將軍、謝范將軍、眾兵天將出巡，掃蕩調皮搗蛋、逾假未歸的好兄弟，明天（27日）起在海洋廣場有千人阿哥哥舞蹈快閃、武術特技、音樂演奏等系列文化活動，結合警界猛男一起打詐，守護台灣。

    基隆護國城隍爺10月5日（農曆八月十四日）「夜巡」、10月7日（農曆八月十六）「日巡」，城隍廟傳承三代家將們將發出6000鹹光餅給市民朋友保平安，今年也邀請松山霞海城隍廟、台北府城隍廟、豐原城隍爺廟、台南正統鹿耳門聖母廟一起到基隆遶境祈福，媽祖會城隍，守護北台灣。10月5日週日晚上在基隆廟口有鑽轎腳，讓民眾一起祈福保平安。

    基隆護國城隍廟總幹事郭甡良指出，城廟廟就跟縣府一樣，有司法官（六司官）、警察（六將爺）等等，最近2年詐騙案件猖獗，常有信徒到城隍廟稟告城隍爺陳情被騙，包括小孩被騙緬甸、年輕人買遊戲點數匯錢被詐，家中老奶奶被假檢警詐騙匯錢，許姓民眾也現身說法，上網購物收到的貨品數量減少還是劣質品，還有鄰居阿嬤接到電話爆哭兒子被綁架，精神受很大打擊，除了打電話報警，也會到城隍廟求助，希望將惡人繩之於法。

    基隆護國城廟除了日巡和夜巡，27日起在海洋廣場舉辦文化祭活動，有千人阿哥哥舞快閃活，10月5日有武術表演、音樂會等，邀請「警界猛男」世界先生台灣代表新店分局游文瑋警官、警政署保六總隊警員陳易昇、撼動H.D.A、基隆市警察局共同推廣反詐騙，與城隍神界猛男「日巡」結合，一起打擊犯罪、掃除惡煞、合境平安。

    副市長邱佩琳與中華城隍文化總會長詹玲權表示，基隆護國城隍廟已經舉辦800場的校園反毒活動，這次又與警方合作打詐，護持基隆，精神令人驕傲。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    雞籠城隍文化祭結合警界猛男打擊犯罪、掃除惡煞。（記者盧賢秀攝）

    雞籠城隍文化祭系列活動將於27日在海洋廣場舉辦。（記者盧賢秀攝）

