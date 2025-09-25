基隆官民組隊協助花蓮災後復原 消防局搜救犬協助見習

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成洪患，重創光復鄉，各縣市出動人力機具前往協助救災，基隆市政府不落人後，由環保局和工務處協力廠商組成救災人力車隊，今天（25日）下午出發前往花蓮。（記者俞肇福攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成洪患，重創光復鄉，各縣市出動人力機具前往協助救災，基隆市政府不落人後，由環保局和工務處協力廠商組成救災人力車隊，今天（25日）下午出發前往花蓮。基隆市政府工務處長簡翊哲說，日前到嘉義縣市協助風災救援，所以吊車、卡車居多，這次花蓮因堰塞湖釀災，現場多淤泥、淤土，所以加派鏟土機和怪手，協助復原。

基隆救災團隊包括資源回收車2輛、清溝車1輛、小山貓1輛、11噸吊卡車1輛、8噸傾斗車1輛、13噸抓吊車1輛、鏟土車1輛、夾斗式鏟土車1輛，3.5噸貨卡車3輛，人力含司機共22人。

請繼續往下閱讀...

簡翊哲表示，這次前往花蓮光復鄉災區，主要是協助清除道路淤泥、淤土，所以派了比較多的鏟土車和怪手，協助清理廢棄物、道路暢通，讓當地民眾盡快恢復正常生活。

消防局和基隆市救難協會也組成11人支援隊伍，由救難協會副大隊長陳長濱帶隊，25日清晨5時也已前往花蓮，投入災後復原行動；另外，由高雄代訓的基隆市消防局搜救犬隊，也隨高雄市消防局團隊前往災區見習協助，用實際行動展現基隆對花蓮的關懷與支持。

基隆市工務處長簡翊哲說，堰塞湖釀災多淤泥、淤土，所以加派鏟土機和怪手，協助災區復原。（記者俞肇福攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法