為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    基隆官民組隊協助花蓮災後復原 消防局搜救犬協助見習

    2025/09/25 16:25 記者俞肇福／基隆報導
    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成洪患，重創光復鄉，各縣市出動人力機具前往協助救災，基隆市政府不落人後，由環保局和工務處協力廠商組成救災人力車隊，今天（25日）下午出發前往花蓮。（記者俞肇福攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成洪患，重創光復鄉，各縣市出動人力機具前往協助救災，基隆市政府不落人後，由環保局和工務處協力廠商組成救災人力車隊，今天（25日）下午出發前往花蓮。（記者俞肇福攝）

    花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖造成洪患，重創光復鄉，各縣市出動人力機具前往協助救災，基隆市政府不落人後，由環保局和工務處協力廠商組成救災人力車隊，今天（25日）下午出發前往花蓮。基隆市政府工務處長簡翊哲說，日前到嘉義縣市協助風災救援，所以吊車、卡車居多，這次花蓮因堰塞湖釀災，現場多淤泥、淤土，所以加派鏟土機和怪手，協助復原。

    基隆救災團隊包括資源回收車2輛、清溝車1輛、小山貓1輛、11噸吊卡車1輛、8噸傾斗車1輛、13噸抓吊車1輛、鏟土車1輛、夾斗式鏟土車1輛，3.5噸貨卡車3輛，人力含司機共22人。

    簡翊哲表示，這次前往花蓮光復鄉災區，主要是協助清除道路淤泥、淤土，所以派了比較多的鏟土車和怪手，協助清理廢棄物、道路暢通，讓當地民眾盡快恢復正常生活。

    消防局和基隆市救難協會也組成11人支援隊伍，由救難協會副大隊長陳長濱帶隊，25日清晨5時也已前往花蓮，投入災後復原行動；另外，由高雄代訓的基隆市消防局搜救犬隊，也隨高雄市消防局團隊前往災區見習協助，用實際行動展現基隆對花蓮的關懷與支持。

    基隆市工務處長簡翊哲說，堰塞湖釀災多淤泥、淤土，所以加派鏟土機和怪手，協助災區復原。（記者俞肇福攝）

    基隆市工務處長簡翊哲說，堰塞湖釀災多淤泥、淤土，所以加派鏟土機和怪手，協助災區復原。（記者俞肇福攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播