教師節連假高鐵離峰時段仍有空位 台中以北區間車自由座9節

教師節連假將至，高鐵總計5天加開67班次列車，提供857班次的旅運服務，截至今日上午8時止，共有近43.7萬人次完成訂票。其中，離峰時段仍有空位，包括9月27日下午15:30以後南下；9月28日全天雙向；9月29日上午09:00以前北上。

高鐵公司預估，教師節疏運期間的尖峰時段將落在明日下午至晚間之南下方向，以及收假日9月29日北上方向，特別提醒預計搭乘自由座的旅客，前往車站前先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

此外，高鐵公司指出，為加強服務台中以北之短程區間旅客，台灣高鐵特別擴大台中以北區間的自由座運能，尖峰時段行駛「南港-台中」、停靠沿途各站之區間車的自由座車廂增加至9節（1至4車及8至12車），以加強服務自由座旅客。

高鐵公司表示，教師節疏運期間總計將提供14班次（南下5班、北上9班）的9節自由座區間列車，往返台中以北各站旅客可多加利用，高鐵公司也將隨時監控各車站人潮狀況，並與台鐵以及國道客運保持密切橫向聯繫，必要時，即配合交通部啟動「運具聯防疏運」機制，適度引導高鐵旅客轉搭台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間。

