替代路線出爐！台九線馬太鞍溪橋沖毀 花46及193縣道也塞爆

193縣道塞爆了。（記者游太郎攝）

台9線馬太鞍溪橋於23日遭沖毀，雙向阻斷道路封閉，車流過於集中於花46鄉道及193線道造成壅塞。公路局東區養護工程分局呼籲用路人行駛替代路線，長途可行駛省道台11線及台30線，今日已完成主要路口節點設置替代路線指引牌面，並將持續往南、北增設路網替代路線指引，建請用路人依目的地，分流行駛替代路線，以減輕地方道路壅塞情形。

公路局東區養護工程分局指出：

一、 替代路線分流行駛：

（一） 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

請繼續往下閱讀...

（二） 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

二、 路段管制說明：

（一） 193線道：禁行甲、乙、丙類大客車及禁止逾21公噸大貨車行駛。

（二） 花46鄉道（箭瑛大橋）：禁行甲、乙類大客車。

公路局東區養護工程分局表示，路況請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，路況查詢電話：03-9962683。

花46鄉道變成台九線替代道路後，已開始逐漸出現塞車狀況。（記者游太郎攝）

公路局公告台九線新的替代路線，請用路人參考使用。（公路局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法