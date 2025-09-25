為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    替代路線出爐！台九線馬太鞍溪橋沖毀 花46及193縣道也塞爆

    2025/09/25 16:41 記者游太郎／花蓮報導
    193縣道塞爆了。（記者游太郎攝）

    193縣道塞爆了。（記者游太郎攝）

    台9線馬太鞍溪橋於23日遭沖毀，雙向阻斷道路封閉，車流過於集中於花46鄉道及193線道造成壅塞。公路局東區養護工程分局呼籲用路人行駛替代路線，長途可行駛省道台11線及台30線，今日已完成主要路口節點設置替代路線指引牌面，並將持續往南、北增設路網替代路線指引，建請用路人依目的地，分流行駛替代路線，以減輕地方道路壅塞情形。

    公路局東區養護工程分局指出：

    一、 替代路線分流行駛：

    （一） 花蓮－台東：以台9線、台11線（經花蓮大橋）為主要路線。

    （二） 花蓮－瑞穗、玉里、富里：台9線-台11線-台30線-台9線。

    二、 路段管制說明：

    （一） 193線道：禁行甲、乙、丙類大客車及禁止逾21公噸大貨車行駛。

    （二） 花46鄉道（箭瑛大橋）：禁行甲、乙類大客車。

    公路局東區養護工程分局表示，路況請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，路況查詢電話：03-9962683。

    花46鄉道變成台九線替代道路後，已開始逐漸出現塞車狀況。（記者游太郎攝）

    花46鄉道變成台九線替代道路後，已開始逐漸出現塞車狀況。（記者游太郎攝）

    公路局公告台九線新的替代路線，請用路人參考使用。（公路局提供）

    公路局公告台九線新的替代路線，請用路人參考使用。（公路局提供）

