人命關天！7月面臨草嶺堰塞湖潰堤 南投竹山聽從專業、撤離解危

今年7月初受丹娜絲颱風影響，南投竹山鎮清水溪上游出現堰塞湖，當時有8個里面臨潰決風險，竹山鎮公所果斷撤離，安然度過危機。（竹山鎮長陳東睦提供）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成多人死傷，今年7月初丹娜絲颱風過境時，南投縣竹山鎮的清水溪上游，也曾因雲林縣草嶺段出現堰塞湖，對下游竹山8個里造成潰堤威脅，當時竹山鎮公所考量人命關天，並聽從專業評估，配合第四河川分署的撤離警示，立即疏散沿線低窪住戶，最後堰塞湖自然溢流，安然度過危機。

從雲林古坑一路流往南投竹山的清水溪，今年7月8日丹娜絲颱風來襲時，轄管單位四河分署監測到下游水位突然驟降1.2公尺，經派員到上游，赫見古坑草嶺段的崩坍地，已堵塞河道形成堰塞湖，當時立即通報鄰近縣市，並要求竹山鎮沿岸桶頭、瑞竹、福興、鯉魚、中崎、中和、德興、坪頂8個里警戒。

由於當時正值颱風豪雨，竹山鎮長陳東睦為提醒鄉親注意，不惜深夜在臉書發文，隔天9日也持續與四河分署等單位密切聯繫，並要求里長、里幹事到警戒範圍的8個里宣導，必要時須立即撤離，各里也設置收容處所備戰。

到了當天下午，四河分署研判堰塞湖有潰決風險，建議地方立即應變，當下竹山鎮公所啟動撤離，將河川低窪地區民眾疏散，對於不願離開的住戶，則協請警方介入執行，統計共有45戶、76人撤離，所幸堰塞湖最終自然溢流，切穿壩體形成流路，解除潰堤危機。

陳東睦說，堰塞湖潰決人命關天，一定要依法行事，經專業評估有風險，就要配合撤離；對於不願撤的民眾，也要苦口婆心勸導，或是動用警方公權力，及早撤離才能防患未然。

南投竹山鎮今年7月初受清水溪上游草嶺段堰塞湖潰決威脅，緊急撤離下游民眾，安然度過危機。（竹山鎮公所提供）

