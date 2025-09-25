南橫成孤島 空勤直升機吊掛3名病患下山就醫

南橫公路大崩塌，山區成孤島。（記者黃明堂翻攝）

南橫公路台20線多處坍方中斷交通，霧鹿村及下馬部落傳出病患需後送，海端鄉胡金至鄉長於今天中午向縣府提出緊急協助。消防局說明，該局立即於下午1點向空勤總隊申請直升機支援，NA-704並於1點26分起飛，1點41分抵達霧鹿地區上空執行任務。隨後3名病患均已成功尋獲並登機，再由直升機後送返抵台東接受治療。

消防局指出，為建立臨時通訊與現地回報機制，指派關山大隊2名與大武大隊2名同仁攜帶衛星電話及定位通訊器材，步行高繞山路進入下馬及霧鹿部落，協助醫療後送與名單確認。

請繼續往下閱讀...

消防局進一步說明，公路局關山工務段正於台20線189k+800（新武路段）全力搶修，因地勢陡峭施工困難，預計9月27日17時先行開設人行通道，以接駁方式協助居民脫困；30日17時前則搶通車行便道，提供利稻及霧鹿部落往台東方向通行。另南橫西端亦持續搶修，預計27日17時可先行通車，提供利稻與霧鹿車輛往高雄方向對外交通。

縣府表示，除已協助3名洗腎病患順利後送外，目前尚有7名鄉親因慢性病用藥需求，將於明日透過直升機運送藥品，提供給予民眾用藥。同時，霧鹿村363人、利稻村349人，兩村水電供應正常，糧食亦充足，社會處亦已備妥民生物資，將隨直升機送抵部落，確保生活所需無虞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法