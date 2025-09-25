花蓮縣府代表缺席！總統勘災徐榛蔚未到場僅電話聯繫 賴清德喊話「加油」

總統賴清德人都到花蓮了卻還是只能透過電話聯絡花蓮縣長徐榛蔚。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今天到花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖災區勘災，但人都到花蓮了還是只能透過電話連繫救災需求！總統一到場，3次提問「縣長有來嗎？」，原來徐榛蔚在隔壁縣府指揮中心開會，但2棟建物只差10公尺。賴清德喊話「花蓮縣政府一定要加油」，最重要是和各單位合作，縣府「資訊要正確、不能失蹤死傷數一直調整」！

總統賴清德今天下午1點半由國防部長顧立雄等陪同前往設在花蓮糖廠的國軍第二作戰區前進指揮所勘災，不過總統一到場卻不見花蓮縣長徐榛蔚，立刻就問身邊人員「縣長有來嗎」，還連問了2、3次，只得請人幫忙打電話給花蓮縣長徐榛蔚。

賴清德說，這次花蓮累積雨量超過800毫米，堰塞湖溢流造成重大災害，他要向向罹難與受傷者致意，強調「現在大家都是花蓮人，中央會傾全力救災復原」，並聽取現場國防部第二作戰區的救災報告。

賴清德之後總算和徐榛蔚通上電話，只見總統拿起筆筆記、強調「中央會全力配合」，但通話結束後，賴清德也忍不住吐真。他說，花蓮縣府一定要加油，只要花蓮提需求，全台灣都會幫忙，但最重要是縣府團隊要先動起來，並與相關單位合作，尤其死亡、失蹤、受傷的數字要正確，不能一直調整，因為縣府有許多局處室及鄉鎮機關，能夠方便及時了解災區需求，想要幫忙的人很多，縣府要提出需求，中央和國軍才能協助。

「救災視同作戰」！賴清德說，他剛剛和徐縣長通電話，徐縣長表示她在召開縣府的救災會議，稍後要開記者會，因此無法到場，但徐縣長有透過電話提出要求，中央都已經納入既有的指示，包括人力增加、器具增加，第二、第四作戰區都可以支援，也會協助地方開設賑災募款帳戶。

新上任不久的行政院原民會副主委陳義信則提出，部落許多都是年邁長輩，滿屋子汙泥憑藉人手難以清除，對此賴清德立即指示國防部長顧立雄，授權國防部可以派國軍官兵進入民宅協助挖除汙泥。

賴清德指出，過去國軍官兵是嚴禁進入民眾私人住宅，怕會產生爭議，這次將在與地方取得共識下，官兵可協助民宅搬運家具及支援清除工作。

總統賴清德今天下午1點半由國防部長顧立雄等陪同前往設在花蓮糖廠的國軍第二作戰區前進指揮所勘災。（記者羅沛德攝）

賴清德主持花蓮國軍第二作戰指揮部會議，但現場沒有縣府代表參加。（記者花孟璟攝）

總統賴清德今天下午1點半前往設在花蓮糖廠的國軍第二作戰區前進指揮所。（記者羅沛德攝）

總統賴清德今天到花蓮勘災，強調對花蓮民眾受災感同身受，並向現場災民及協助救災的醫護人員致意。（記者花孟璟攝）

