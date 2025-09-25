為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    傅崐萁快看！「堰塞湖溢流」模擬曝光 若爆破根本是滅村

    2025/09/25 16:09 即時新聞／綜合報導
    國外研究人員用模型模擬堰塞湖溢流情況，只見水流從湖邊鑿開的小口慢慢流出，接著缺口越來越大，到最後土石直接崩塌。（取自Carro Tsai臉書）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，也引發責任歸屬爭議，立委傅崐萁連日推責中央，多次強調「爆破就能解決」。對此，網路上今瘋傳一段國外研究人員用模型模擬堰塞湖溢流，不少網友指出，溢流就如此慘烈，若是爆破，損失更難以估計。

    一名網友今日在Threads上分享影片表示，「說要炸山、炸湖、炸堰塞湖的，直接影片給你們看！」而影片中可見，國外研究人員用堰塞湖的模型模擬溢流情況，只見水流從湖邊鑿開的小口慢慢流出，接著缺口越來越大，到最後土石直接崩塌，連泥帶水沖刷而下，短短不到一分鐘，原本包圍湖水的土石就全部被沖到坡下。

    外科醫師「Carro Tsai」也在臉書分享該影片表示，傅崐萁說要把堰塞湖炸掉就好，網友直接用模型跑給你看，光「溢流」就會造成怎樣的後果，真的炸掉後下游大概就無人生還了。

    相關討論下方，網友紛紛留言表示：「這樣炸肯定更慘」、「一但潰堤，湖水沒流光是不會停的，越下游就越危險」、「炸掉的後果，傅崐萁敢負責嗎？」、「這樣根本就是滅村」、「這個炸掉 我看下遊這些人連跑都不用了」。

