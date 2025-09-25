挺進花蓮！民眾困砂石廠屋頂 宜縣消防局無人機空投物資救援

強颱樺加沙肆虐花蓮，造成慘重災情；光復鄉一間砂石廠，遭河水阻隔宛如孤島。（宜蘭縣消防局提供）

強颱樺加沙肆虐花蓮，造成慘重災情；宜蘭政府消防局挺進搜救，發現光復鄉一間砂石廠，遭河水阻隔宛如孤島，搜救人員無法前進；經以無人機探查，屋頂有受困民眾揮手求援，隨即空投物資予以補給，後續由內政部空中勤務總隊直昇機，協助吊掛受困民眾脫離，共計救出7名民眾。

宜蘭縣政府消防局23日起即全力支援花蓮縣光復鄉馬太鞍溪下游地區救援任務，昨天上午8時，救災人員接獲指令全員整備出發前往佛祖街336巷；在前往現場途中遭遇湍急河水阻隔，道路已被洪水淹沒，無法以車輛接近災點，救災人員冒險下車勘查，嘗試以徒步方式接近，但由於受地形及水勢影響，徒步接近也存在高度危險。

搜救人員決定出動空拍無人機展開高空搜索，在上午9時許，無人機空拍影像回傳於前方砂石廠白色屋頂上有受困民眾揮手求援，這座砂石廠被洪水泥沙包圍宛若孤島。經與受困民眾對話，受困者表示急需飲用水與基本民生物資。

經確認需求後，救災人員立即由無人機分批運送飲用水與物資至現場，確保每位受困者皆能獲得基本補給，維持體力並穩定情緒，等待後續人員進入搶救，提供了關鍵支援，降低脫水及體力衰竭風險。

而在今天上午8時，宜縣消防局持續派遣第二梯次15名救災人員再度出發，接力支援前線，持續支援花蓮災區搜救任務；消防局表示，後續將依災情發展彈性調派救災人力物力，務求降低災害影響，保障民眾生命財產安全。

