教師節訂房率及國道路況預報出爐 高公局籲注意道路壅塞

教師節連假國道匝道封閉措施懶人包。（圖為高公局提供）

2025年教師節連假將至，各地多雲到晴，而觀光署迄9月12日之訂房率資料顯示，基隆市、桃園市、苗栗縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、台東縣、連江縣及金門縣等12個縣市假期首2日平均訂房率高於5成以上，高公局預估連假期間將有大量旅遊車潮，尖峰時段部分路段易有壅塞情況。

交通部說明，為因應假期間龐大交通需求以及維持國道合理之服務水準，高公局業規劃實施部分匝道封閉管制措施。短途民眾如欲自行開車，建議多利用省道等地方道路；若須行駛國道，建議行前多參考高公局每日路況預報，以避開國道易壅塞路段及時段。用路人行車前亦可利用高速公路1968App查詢即時天氣及路況，彈性調整行程規劃。

最後，依據中央氣象署天氣預報，連假期間部分路段或地區仍有局部短暫雷陣雨，高公局籲請駕駛人出門前應事先檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓。雨天行車時，務必開啟大燈，保持較長的跟車距離，儘量遠離大型車並勿任意變換車道或緊急煞車，以確保行車安全。高公局預祝大家教師節連假愉快、行車平安。

教師節連假前1日路況預測（北區）。（圖為高公局提供）

教師節連假前1日路況預測（中區）。（圖為高公局提供）

教師節連假前1日路況預測（南區）。（圖為高公局提供）

教師節連假首日路況預測（北區南向）。（圖為高公局提供）

教師節連假首日路況預測（北區北向）。（圖為高公局提供）

教師節連假首日路況預測（中區）。（圖為高公局提供）

教師節連假首日路況預測（南區）。（圖為高公局提供）

教師節連假第2日路況預測（北區南向）。（圖為高公局提供）

教師節連假第2日路況預測（中區南向）。（圖為高公局提供）

教師節連假第2日路況預測（南區南向）。（圖為高公局提供）

教師節連假第2日路況預測（北區北向）。（圖為高公局提供）

教師節連假第2日路況預測（中區北向）。（圖為高公局提供）

教師節連假第2日路況預測（南區北向）。（圖為高公局提供）

教師節連假收假日路況預測（北區）。（圖為高公局提供）

教師節連假收假日路況預測（中區）。（圖為高公局提供）

教師節連假收假日路況預測（南區）。（圖為高公局提供）

