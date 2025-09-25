防鳥三部曲！ 基市府出動吊車拆鳥巢清鴿糞、架網防堵

基隆市信二路體育館與36巷民宅一帶鴿子群聚衍生問題，居民出門就要面對「天降鴿糞」的考驗，基市府今天（25日）出動吊車展開「防鳥大作戰」。（記者俞肇福攝）

基隆市信二路體育館與36巷民宅一帶鴿群危害，多年來四處築巢，到處堆積鴿糞，居民出門就要面對「天降鴿糞」的考驗，基市府今天（25日）出動吊車展開「防鳥大作戰」，民代則希望未來加設驅鳥器。動保所表示，先清除空的鳥巢、鴿糞、設防堵網等，是否加裝驅鳥器，會再做研議。

動保所今天上午出動吊車到信二路36巷民宅，在鐵窗、遮雨棚及陽台等，逐樓先清除空的鳥巢，接著用強力水柱噴除堆積如山的鴿糞，並在易站立處設防堵網，讓鴿子無法聚集棲息。

民進黨基隆市議員陳宜、國民黨基隆市議員韓世昱均表示，鴿子群聚衍生的問題，困擾居民多年，屋簷、牆面、鐵窗、梁柱、地面等到處是鴿糞，又髒又臭，不僅影響生活品質，也造成健康風險，情況相當嚴重，近日二度會勘後展開防鳥工程，移除鳥巢、清除鴿糞、架設阻攔網，未來建議設驅鳥器。

信義區義和里長蔡麗月說，鴿子最早是群聚在體育館周邊，後來跑到信二路36巷整條巷子各社區四處築巢，造成整條巷子民宅都被鴿子盤據，鴿糞危害嚴重，還有每天清晨4點多就把居民吵醒，有人長期有皮膚病，還有人失眠，鴿子已成居民「公敵」，有人用魚網防堵也沒用。

基隆動保所長陳柏廷指出，已請鳥類專家到場協助，今天由吊車先移除民宅空的鳥巢、嚴重堆積鴿糞，並且在鴿子易聚集站立的位置架網，讓鴿子無法棲息，逐漸來減少鴿群聚集、繁殖的數量，控制鴿子的數量，逐步驅離。未來是否使用驅鳥器，會再詳細評估。

市府出動吊車拆除鳥巢，並將困擾民宅的鴿糞予以清除。（記者俞肇福攝）

