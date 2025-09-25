台英高教建立合作夥伴關係 攜手培育太空產業人才

中央大學與薩里大學簽署合作備忘錄，培育產業所需人才。（中央大學提供）

台灣、英國高教攜手太空合作！中央大學與英國薩里大學近日簽署合作備忘錄，展開共享太空輻射數據、共同設計新一代測量儀器及開發韌性太空基礎設施等合作。雙方將為學生創造參與實際太空任務與硬體研發的機會，藉此強化專業能力，並協助解決全球太空產業的人才短缺問題。

中央大學教授兼台灣太空聯盟主席葉永烜表示，薩里大學在太空工程人才培育享有盛名，新成立的薩里太空研究所展現其透過國際合作推動太空產業韌性的企圖。創所主任亞當・阿馬拉教授也指出，2校在衛星製造上都具成功經驗，期望透過緊密合作彌補台英太空人才缺口。

中央大學表示，此次合作計畫延續了2校之間多次成功交流。包含中央大學教授張起維於3月隨台灣代表團前往薩里大學所在的英國吉爾福德鎮，及雙方學生今夏在阿曼Etlaq太空港與Stellar Kinetics合作，成功將Jovian-O與SIGHT酬載搭載至KEA-1火箭發射，展現學生自主研發能力。

薩里太空中心已建造多種太空輻射偵測器，並在英國SWIMMR計畫中，開發出可在不同高度測量輻射的微型偵測器，協助英國氣象局預測飛機所受輻射量。中央大學則開發了多項科學酬載與小型衛星科學任務，包括「深太空輻射探測儀」，其成功提供月球軌道與多次太陽輻射風暴數據，成為首個抵達月球並成功運作的台灣酬載。

中央大學指出，隨著台灣太空產業快速發展，國家太空中心預計2029年達成1兆新台幣太空經濟目標，中央大學與薩里大學正規劃職涯訓練與學位課程，培育產業所需人才。英國在台辦事處亦透過戰略基金補助促成此合作，雙方未來幾個月將持續互訪，推動合作計畫落地。

