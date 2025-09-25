少子化挑戰 上百名技專校院主管增能AI及社會情緒學習

教育部今日舉辦全國技專校院教務主管會議，技職司長楊玉惠（左一）表示，會議安排主管們學習社會情緒及AI融入教學等，迎接少子化及人工智慧時代的挑戰。（教育部提供）

面對高等教育國際間的競爭、國內少子女化的影響，技職教育之生源面臨嚴峻的挑戰，加上近來科技產業的快速發展及人工智慧之興起，重新定位了高等教育之教學使命與學生學習歷程，教育部今（25）日舉辦全國技專校院教務主管會議，全國73所技專校院、106位教務主管參與，學習社會情緒和AI融入教學相關議題，凝聚共識暨教務發展朝「創新務實並進」方向前進。

教育部統計，105學年以前之大學1年級新生人數未受少子女化影響，大學學生數約維持於111至 114萬人，108至113 學年受少子女化影響，5 學年間人數大減14.9萬人；114 學年大學學生數跌破86 萬人，到118學年逢虎年效應，人數更將減至83.8萬人之低點。

教育部技職司科長謝麗君說明，為了幫技專校院主管增能打氣，專題演講邀請國立台北教育大學心理與諮商學系教授陳柏霖，以「創新教務×社會情緒學習（SEL）」為題，分享在學校管理與教務方面，如何創新規劃將社會情緒學習（SEL）融入課堂與校園活動，透過實踐社會情緒學習有助於激發學習動機與心理韌性，培養技職學生具備良好人際溝通、壓力調適與團隊合作，為未來職場打下堅實基礎。

此外，龍華科技大學數位內容技術研發中心執行長林學億及中原大學教務長皮世明就「AI教學運用暨技職人才AI賦能」為主題，分享AI融入教學的實務經驗與工具應用，期能協助技職學校建立因應AI時代的教學設計與運用模式；國立台灣科技大學語言中心主任洪紹挺及國立台北科技大學外語中心主任楊韻華就「提升技專校院學生英語能力-大一英語課程導入ESP課程」為主軸，分享如何透過ESP導向的課程和學習策略，有效提升技職學生的英語表達力和國際競爭力，引導各技職院校制定適合各校學生需求的英語提升方案。

教育部技職司長楊玉惠表示，技職教育面臨產業結構快速變遷及生源競爭之挑戰，期盼透過全國技專校院教務主管會議，匯聚全國技專校院教務主管與同仁，進行充分的意見溝通，展現實務創新的能量與前瞻規劃的視野，進一步強化技專校院在教務革新與教育品質提升上的合作與共識。

