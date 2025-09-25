為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東海端2村「斷路斷電斷網」3日無人知 伍麗華緊急發文求援

    2025/09/25 15:42 即時新聞／綜合報導
    台東海端鄉霧鹿村與利稻村23日因樺加沙颱風斷路、斷電、斷網，南橫公路彩霞隧道（左）更被土石灌入。（本報合成，擷取自伍麗華臉書）

    台東縣海端鄉「霧鹿村」與「利稻村」位處偏遠山區，因強颱「樺加沙」帶來的豪雨受創，村內電力、通訊瞬間中斷，聯外道路也因嚴重崩塌而全面阻斷，村落宛如與外界隔絕。民進黨原住民立委伍麗華今（25日）在臉書發文緊急求援，強調部落居民已提出空勤總隊協助運送洗腎患者、恢復通訊、補給物資、道路搶修及慢性病藥物等需求，並已分別轉介至相關單位處理。

    伍麗華今日在臉書發文表示，霧鹿及利稻等2村自9月23日同時陷入「斷電、斷網、斷路」的困境，外界卻毫不知情。直到今晨（25日）部落族人冒險外出錄影、拍照回傳，外界才確認災情嚴峻，通往部落的道路坍塌狀況相當危險。

    伍麗華指出，已接獲霧鹿村族人緊急聯繫，請求協助五項需求，其中洗腎患者已於下午2時50分獲空勤總隊直升機接送，其餘恢復通訊、物資補給、道路搶修與慢性病藥物補給，均已轉介並啟動相關單位協助。

    從伍麗華Po出的照片可見，南橫公路多處土石流及坍方，彩霞隧道更被土石流灌入。目前關山工務段已派廠商搶修，預計今日傍晚搶通。

