老媽媽身亡躺泥屋3天 光復婦人淚求消防隊帶「她」回家

警消解釋婦人所願實難達成。（記者劉人瑋攝）

台東縣消防局組隊近30人今早出發前往佛祖街進行搜索，目標是46巷內的邱姓婦人，但沿路盡遇民眾攔車求救，目標地附近的黃姓婦人家屬則是追到巷口哀求「媽媽躺了3天了」、「對不起，我知道你們盡力了，全台灣最優秀的人都在這裡（救災），哪怕有一點機會也要拜託幫忙」。

佛祖街門牌地址混亂，警消除了有衛星定位座標，民眾自報門牌時，只能用google map街頭影像對照影片中的門牌比對，今早台東縣消防局同仁到達46巷時，警消原本要找尋邱姓婦人，邱婦鄰居、原本獲救的陳姓一家人也回到現場要找尋愛犬，但所有人皆沾得一身爛泥、無功而返，許多民眾都拜託警消找尋佛祖街巷道內的親人，但皆非原本設定目標。

光是台東縣消防局秘書，也是帶隊官賴垣志從指揮中心開到現場不過3、4公里，沿路就遇到不少民眾敬禮、道謝，有人拍窗求援，有的是拜託以小堆土機協助開通返家大門，另外，有的則是像黃姓婦人家屬一樣拜託幫忙找媽媽大體。

賴垣志解釋有自身任務並拒絕民眾請求後沉重地說，我知道他們很急、很難過「我們也是人、還是警消，要拒絕有難之人實在難過，但像昨天，一路幫人可能就會誤了原本被指派的任務，只能請當事人向指揮中心反映再派遣專責單位處理」

賴垣志途中遇到黃姓婦人家屬，家屬說自家就在500公尺外，「如果方便，麻煩幫我把媽媽帶回來」聞之令人心酸，但光是300公尺外就難以前進，何況更遠距離。

黃姓婦人女兒表示，自己妹婿昨天冒險到現場見到媽媽大體本想帶回，但聽警方說要「保持原狀」才沒帶回家，想不到接著泥水又來還差點溺死，最後被警消所救，但媽媽就困得更深「早知道無論如何就是要帶走媽媽」。

聽到警消說無法憑目前狀況協助，她則是哽咽說，「我真的可以理解，他們真的很偉大」、「對不起，我知道你們盡力了，但我也是抱持著一絲希望，讓媽媽能夠回來」。

所有人相互扶持，又趴地爬行、兢難前進。（記者劉人瑋攝）

一個個像泥人般返回，只能待重機具到場再行動。（記者劉人瑋攝）

